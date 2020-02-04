احمد راضي يترأس اجتماعاً ويضع خطة عمل لمستقبل الرياضة العراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس نقيب الرياضيين العراقيين، احمد راضي، اجتماعاً للنقابة بحضور عدد من النجوم من اجل وضع مقررات جديدة وخطة عمل للمستقبل بتوجهات تخدم الرياضة.

وعُقد الاجتماع لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين بحضور نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن احمد راضي وبحضور خمسة اعضاء هم غانم غريبي وسعد السوداني وضياء حسين وشاكر محمد صبار وحسين الشافي ومستشار النقابة حسين جبار.

وتمت مناقشة وإصدار قرارات مهمه تخص عمل والية النقابة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم شريحة الرياضة والرياضيين لاسيما بعد اقرار النظام الداخلي للنقابة وما حصل من انجاز اخير تمثل بإقرار قانون النقابة ونشره بجريدة الوقائع العراقية.