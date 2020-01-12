كتاب شكسبير “النادر” للبيع في مزاد علني

الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت دار كريستيز للمزادات أنها ستعرض للبيع للمرة الأولى كتابا نادرا يجمع أعمال الكاتب وليام شكسبير ويعود لعام 1623 خلال مزاد يقام في شهر نيسان المقبل وقالت الدار يوم الجمعة الفائت إنها تتوقع أن يباع الكتاب المعروف عالميا باسم (المطوية الأولى) بسعر يتراوح بين أربعة وستة ملايين دولار وهو واحد من ست نسخ كاملة معروف أنها بحيازة أشخاص أو مؤسسات خاصة، وتحتوي (المطوية الأولى) على مسرحيات شكسبير البالغ عددها 36 مسرحية ولولا هذه المطوية التي جمعها أصدقاء للكاتب بعد وفاته لما كان لبعض المسرحيات مثل (ماكبث) و(العاصفة) و(كما تشاء)، أن تنشر أو ترى النور.

وستخرج هذه النسخة في جولة تبدأ الأسبوع المقبل في لندن ثم تتجه إلى نيويورك وهونغ كونغ وبكين قبل أن تعود إلى نيويورك لعرضها للبيع في مزاد في 24 نيسان

وهذا الكتاب بحوزة كلية ميلز وهي كلية فنون ليبرالية خاصة في أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية وقالت دار كريستيز إن أعلى سعر بيعت به نسخة من (المطوية الأولى) كان في مزاد في عام 2001 حين بيعت بنحو 6.2 مليون دولار.