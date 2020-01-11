عادل عبد المهدي يصل الى مدينة اربيل

بغداد – الصباح الجديد

وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق، عادل عبد المهدي، اليوم السبت، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد كبير.

وذكر مصدر صحفي في العراق أن “الوفد يتألف من نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، ووزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير التخطيط نوري الدليمي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي”.

وأضاف أن “الوفد ضم أيضاً مستشار رئيس الوزراء، عبد الحسنين الهنين، بالإضافة إلى نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله”.