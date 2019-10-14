الكهرباء يطمح بتكرار إنجاز الموسم الماضي في بطولة الكأس

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعرب مدرب الكهرباء عباس عطية، عن سعادته بتأهل فريقه لثمن نهائي كأس العراق، بفوزه على المعقل في البصرة بهدفين مقابل هدف واحد.وقال عطية: «رغم غياب عدد من لاعبينا في مباراة دور 32 لالتحاقهم بالمنتخبين الأولمبي والشباب، لكننا عدنا إلى العاصمة بغداد ببطاقة التأهل لدور ثمن النهائي وعلينا مواصلة النتائج الطيبة ومواصلة المنافسة والأعداد للدور المقبل». وبين أنه يطمح لأن تكون مشاركة فريق الكهرباء في بطولة كأس العراق مشابهة للنسخة الماضية، والتي بلغ من خلالها المباراة النهائية وخسر بصعوبة أمام الزوراء بهدف من دون رد أتى بوقت متأخر من المباراة.

وأوضح أن الفريق بدأ يحقق الانسجام والاستقرار والنتائج ستكون مختلفة في منافسات الدوري بالأدوار المقبلة، مضيفًا: «علينا أن نثبت للجميع بأن الكهرباء حافظ على شخصيته كفريق فتي أثبت وجوده الموسم الماضي».يشار إلى أن فريق الكهرباء سيواجه فريق ديالى في دور ثمن نهائي كأس العراق.