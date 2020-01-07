أكياس البلاستك الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير يناير 7th, 2020 0 تعليق 62 views سقف سياسي سلطوي عال.. ولو ! ميزان العقل والحكمة نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة في عملية عسكرية خاطفة .. قوات حفتر تسيطر على سرت شرق العاصمة الليبية يناير 7th, 2020 فيس بوك تمحو تسجيلات الفيديو المحرفة بالذكاء الاصطناعي يناير 7th, 2020 مقتل 11 جنديا يمنيا بصاروخ أطلقه الحوثيون على معسكر في جنوب اليمن يناير 7th, 2020 اليابان تصدر مذكرة توقيف بحق زوجة كارلوس غصن يناير 7th, 2020 اسرائيل توافق على بناء أكثر من 1900 وحدة استيطانية جديدة يناير 7th, 2020 شهد يطمح لاعادة إنجاز قطر والبداية من أستراليا اليوم يناير 7th, 2020 عماد محسن ومصطفى ناظم ينضمان إلى الهلال السوداني يناير 7th, 2020 ميزان العقل والحكمة يناير 7th, 2020 سقف سياسي سلطوي عال.. ولو ! يناير 7th, 2020 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.