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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وزير الخارجية يؤكد أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب

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بغداد – الصباح الجديد

شدد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، على أن العراق لن يسمح بأن يكون ساحة حرب.

ودعا الحكيم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، إلى ضرورة احترام السيادة العراقيّة، وإيقاف الانتهاكات، مُثمِّناً جُهُود هولندا ضمن التحالف الدوليّ لمُحارَبة داعش.

وأكد على أهمّية تحقيق الشراكة بين العراق وهولندا، واستمرار التعاون في قطاعات التدريب والتجارة والزراعة.

من جهته أعرب لوك عن دعم بلاده لجُهُود العراق في تحقيق الأمن، والاستقرار، مُؤكّداً استمرار التعاون بين البلدين، والعمل على التهدئة، ومنع التصعيد.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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