المنتجات النفطية تجهز مطار النجف بـ6 ملايين لتر من وقود الطائرات

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن تجهيز مطار النجف بستة ملايين مليون لتر من وقود الطائرات نوع (JET- A1) وبالسعر الرسمي المدعوم.

وقال وكيل مدير عام الشركة حسين طالب عبود في بيان تلقت “الصباح الجديد”، نسخة منه، ان “شركتنا مستمرة بإمداد المطارات العراقية بوقود الطائرات، ذو الجودة العالية والمواصفات العالمية المطلوبة ومنها مطار النجف الذي تم تجهيزه بالكمية اللازمة التي تحقق له الاكتفاء الكامل وبالسعر الرسمي المدعوم بما يسد حاجته”.

في السياق ذاته افصح مدير هيئة التجهيز في شركة التوزيع عن آلية التجهيز بأن “الكمية المخصصة يتم تجهيزها شهرياً واعتماداً على منفذي بغداد والبصرة لغرض تحقيق الانسيابية في العملية التجهيزية لما تمثله الخطوط الجوية العراقية من أهمية كبيرة تساهم في الارتقاء بالبلد موضحاً بأن سعر تجهيز المنتوج ذو قيمة مخفضة ومدعومة قياساً بسعر المنتوج العالمي”.

وسبق لشركة التوزيع ان جهزت مطاري بغداد والبصرة بـ18 مليون لتر من وقود الطائرات المدني حيث أن توجيهات وزارة النفط تنص على ضرورة توفير الدعم اللازم لكافة القطاعات ومنها الجوية ووضع الامكانيات اللازمة لذلك للمساهمة في تحقيق الارتقاء لقطاع النقل الجوي بما يسهم التقدم الاقتصادي للبلاد.