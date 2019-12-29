الأولمبي يشرع بتدريباته تحضيراً لنهائيات القارة

يلاقي نظيره القطري وديا في 3 المقبل

بانكوك ـ المنسق الإعلامي:

شرع منتخبنا الاولمبي بتحضيراته الرسمية استعداداً للمشاركة في بطولة اسيا لمنتخبات تحت ٢٣ سنة التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك للمدة من ٨ ولغاية السادس والعشرين من الشهر المقبل.

الوحدة التدريبية الأولى التي جرت على ملعب الجامعة في العاصمة بانكوك شهد حضور ١٦ لاعبا بضمنهم ثلاثة حراس للمرمى بسبب عدم اكتمال شفاء اللاعب محمد قاسم نصيف ومصطفى محمد جبر الذي خضع لتدريبات مطاولة فردية.

المدير الفني للمنتخب الاولمبي عبد الفني شهد طالب اللاعبين بضرورة طي صفحة الأيام الماضية وماشابها من تداعيات والتركيز على البطولة الكبيرة، مؤكدًا ان التوليفة الحالية هي من صنعت التأهل إلى النهائيات واذا ما سادت الروح الوثابة التي كانت حاضرة في طهران وهي ليست ببعيدة عن تجسيدها مرة أخرى سيتحقق مانصبوا اليه.

شهد حذر لاعبيه من الانشغال بامور أخرى بعيدة عن عملهم الأساسي وهو تقديم مايعكس وجه الرياضة العراقية عامة وكرة القدم بشكل خاص والتنافس الشريف الذي يوصلنا إلى الهدف المرسوم .

شهد أشار إلى ان إقامة المباراة الأولى التي كان من المفترض إقامتها اليوم الاثنين، امام فيتنام لن تأت بالجدوى الفنية المنتظرة خاصة بعد عدم التحاق اللاعبين الجدد واقتصار التدريبات على عدد قليل من اللاعبين ، مبينا ان المنتخب الاولمبي سيكتفي بخوض مباراة واحدة امام نظيره السعودي في الثالث من الشهر المقبل.

والتحق اللاعبان امير العماري وإيهاب ناصر صباح أمس قادمين من السويد فيما ينتظر استكمال الأمور الإدارية لبقية اللاعبين لغرض التحاقهم بالفريق هنا في بانكوك.

وكادت موظفة في الخطوط الجوية الاماراتية بإلغاء رحلة المنتخب إلى تايلند بعد ان اصرت وبشكل غريب على عدم منح التذاكر لعدد من اللاعبين فيما منح زميل اخر لها بذات الساعة التذاكر مما شكل استغرابا من الجميع، وانقذ موظف اخر لبناني الجنسية الموقف في اللحظات الأخيرة مؤكدًا اقتراف الموظفة خطا فادح قدم بسببها الاعتذار وإيقاف الطائرة لمدة نصف ساعة لحين صعود وفد المنتخب الاولمبي.

جدير بالذكر ان منتخبنا الأولمبي بقيادة مدربه عبد الغني شهد ومساعديه حيدر نجم وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى عبد الكريم ناعم والمدير الإداري مهدي كريم، سيبدأ شوطه في نهائيات آسيا يوم 8 المقبل امام أستراليا ثم يلاقي البحرين في 11 منه، ويختتم مبارياته لحساب المجموعة الأولى في 14 كانون الثاني المقبل امام المنتخب المضيف تايلند، ومعلوم ان البطولة الاسيوية مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق لمنتخبنا أن تأهل إلى أولمبياد ريودي جانيرو 2016 في البرازيل، باشراف المدرب نفسه.