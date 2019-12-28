صخرة أكثر قيمة من الذهب

الصباح الجديد – وكالات:

عثر رجل على صخرة، في ماريبورو بمنطقة غولدفيلدز التي اشتهرت خلال تزايد عمليات البحث عن الذهب في أستراليا بالقرن التاسع عشر واحتفظ بها لسنوات معتقدا أنها تحتوي على ذهب بداخله وخلال هذه السنوات حاول الرجل بكل السبل أن يفتح الصخرة أو يكسرها أو يحدث شقا فيها مستعملا منشارا صخريا ومثقابا ومادة حمضية ومطرقة ثقيلة لكنه لم ينجح في ذلك وعندما أيقن ديفيد هول أن الصخرة الصلبة ليست ذهبا ولا تحتوي على الذهب، تبين لاحقا أنها ليست صخرة اعتيادية وأنها ليست من الأرض وإنما من الفضاء.

وكانت الصخرة حمراء اللون والتي عثر عليها عام 2015 ثقيلة، فأخذها هول إلى متحف ملبورن للتعرف عليها ليكتشف أنها عبارة عن نيزك يحتوي على شيء أكثر ندرة من الذهب أي “قطرات مطر معدنية منذ تكون النظام الشمسي” وفقا لموقع “ساينس أليرت” المتخصص بالأخبار العلمية.

ويجلب الناس الصخور إلى متحف ملبورن طوال الوقت على أمل أن تكون نيازك، غير أن مهمة علماء الجيولوجيا في المتحف ديرموت هنري وبيل بيرش أن يخذلوهم بلطف فمن بين آلاف الصخور التي درسها العالمان خلال 37 عاما في المتحف لم يتم اكتشاف إلا نيزكين.