12 مليون دولار لإعمار طريق خالص ـ عظيم

بغداد ـ الصباح الجديد :

أعلنت وزارة الإعمار، أمس الاربعاء، إعادة توقيع عقد إعمار طريق خالص – عظيم في محافظة ديالى للتنفيذ بكلفة أكثر من 12 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن «دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة وقعت عقد احالة اعادة اعمار طريق خالص ـ عظيم الجزء الاول للتنفيذ بكلفة بلغت 12,093,100 دولار ضمن تخصيصات القرض الطارئ للبنك الدولي لاعادة اعمار المناطق المحررة»,

وأضافت، ان «مدة التنفيذ ستكون 450 يوماً، في حين ستجري لاحقاً احالة الجزء الثاني قريباً لما لهذا المشروع من اهمية ستراتيجية كبيرة خاصة للمحافظات الوسطى والشمالية».

ومضت الوزارة الى القول، ان «المشروع يتكون من ممر واحد يبلغ طوله 25كم ويبدأ من العظيم باتجاه الخالص ويشمل العمل فيه قشط وقلع وازالة طبقات الاسفلت المتضررة للجهتين الداخلية والخارجية واعادة انشاء بعض مقاطع الطريق وتنفيذ القناطر الانبوبية والاكتاف وصيانة مفاصل التمدد الطولي والاسيجة الحديدية لثلاثة جسور واقعة على الطريق وانشاء محطة وزن جديدة وثأثيث وتخطيط الطريق بالعلامات المرورية».

وشهد طريق الخالص- العظيم العديد من حوادث السير التي راح ضحيتها عشرات المواطنين نتيجة عدم صيانته منذ فترة طويلة.