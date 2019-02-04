وزير الصناعة يؤكد أهمية زيادة الطاقات الإنتاجية لمعامل التعدينية لتلبية الحاجة المحلية

الالكترونية تنفذ اعمال وتجهيز مواد لصالح القطاع العام

بغداد _ الصباح الجديد:

أكد وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري على أهمية مضاعفة الطاقات الإنتاجية لمعامل الشركة العامة للصناعات التعدينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وناقش الوزير في اجتماع عقده مع المسؤولين في الشركة الآليات الممكنة والمتطلبات الواجب توفرها للنهوض بالعملية الإنتاجية للشركة ونوعية وجودة منتجاتها المتنوعة والمشكلات العالقة مع بعض الجهات الحكومية وسبل تجاوزها خلال المدة المقبلة .

وشدد الوزير الجبوري خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المستفيدة من منتجات الشركة من القطاعين العام والخاص وتلبية احتياجاتها بالكامل ، مشيرا الى أن هناك حاجة متزايدة لمنتجات الشركة المتنوعة من المضافات الكيمياوية والراتنجات الصناعية والاسفلت المطور والملح الصناعي وغيرها وانه من الضروري رفع الطاقات الإنتاجية لتغطية وسد الاحتياج المحلي.

كما واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى جملة من المشكلات المحيطة بعمل الشركة ومقترحات حلها حيث أوعز بإعداد ملف مفصل عن هذه الملفات لغرض دراستها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

من جانبها اعلنت الشركة العامة للانظمة الالكترونية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن تنفيذ اعمال لصالح وزارات ودوائر الدولة وتجهيز مواد مختلفة خلال شهر كانون الثاني الماضي . وقال مدير عام الشركة سفيان سليمان الملاح ان الشركة جهزت وزارة الصحة/ المركز الوطني للايدز ببطاريات لاجهزة القدرة غير المنقطعة والخاصة باجهزة فحوصات مرض الايدز مع اجهزة استنساخ حديثة ومنظومات تبريد للفحوصات الطبية لمركز السيطرة على الامراض الانتقالية ومعدات خاصة بالحاسبة .

كما تم تجهيز ونصب محطة تسجيل البيانات البايومترية المحمولة لصالح المديرية العامة لتربية كركوك وابرام عقد تجهيز ونصب منظومة واجهزة فحوصات مختبرية لمجلس النواب العراقي وعقد اخر مع شركة مصافي الشمال يتضمن تجهيز عدد من اجهزة فحوصات مختبرية ، مضيفاً بان الشركة جهزت ايضاً شركة الحفر العراقية باجهزة لاسلكي عدد (100) جهاز مع (25) بطارية اضافة الى تجهيز مواد احتياطية لاجهزة البصمة ، مشيرا الى ان الشركة قامت ايضا بتجهيز ونصب منظومة وصلة مايكرويف لصالح المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة فضلا عن انجاز عدد من عقود تراخيص الانظمة الالكترونية بواقع (30) عقداً لشتى شركات وزارة الصناعة والمعادن وانجاز(8)عقود اخرى لجهات متفرقة.

ولفت المدير العام الى ان الشركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع دوائر القطاع العام لتنفيذ متطلباتها واحتياجاتها من الاجهزة الالكترونية من حيث التجهيز والنصب وكل ماتحتاجه وحسب الطلب.