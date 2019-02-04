«العاني»يخاطب حملة الشهادات العليا استثمار خبراتهم للنهوض بواقع القطاع التجاري

ضمن منهجية عمل لاستثمار الطاقات والكفاءات

بغداد _ الصباح الجديد:

عقد وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني جلسة حوارية مع حملة شهادة الدكتوراه من موظفي الوزارة وتشكيلاتها لمناقشة مقترحاتهم وامكانية تطبيقها على الواقع العملي للنهوض بواقع الوزارة والاستفادة من خبراتهم وامكاناتهم العلمية واختصاصاتهم العملية في استثمارها لخدمة عمل الوزارة وبما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقها والارتقاء بعملها لتقديم افضل الخدمات وانسجاما مع البرنامج الحكومي .

واكد الوزير العاني على ضرورة ان يرتقي اصحاب الكفاءات بأدائهم من خلال التواصل معهم بالأفكار والتصورات والمقترحات العملية والعلمية التي تصب اساسا في تطوير عمل الوزارة ، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية هذه الكفاءات العلمية واصحاب الشهادات العليا واشراكها في خطط وبرامج الوزارة الرامية الى النهوض بالقطاع التجاري ، وان الوزارة ستعمل على تقديم الدعم والاسناد لمشاريعهم البحثية والعملية والمقترحات التي تساعد على التطوير ورفع اداء عمل تشكيلات الوزارة. وقدم عدد من هذه الكفاءات مقترحات ومعالجات خاصة بخلطات الحنطة وانتاج الطحين والفحص وانشاء معمل للسكر والزيت التي لاقت اهتمام الوزير كونها تصب في صلب عمل الوزارة الذي يتعلق بالأمن الغذائي كما قدمت مقترحات اخرى في مواضيع تتعلق بالحوكمة ورفع كفاءة الاداء واقامة معرض للصادرات العراقية واستثمار الاراضي لإقامة مشاريع اسكان لموظفي الوزارة وغيرها من المقترحات. وشكل الوزير لجنة لتقييم تلك المقترحات ومدى ملاءمتها مع الواقع العملي مطالبا حملة الشهادات العليا ببذل قصارى الجهود والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية في مجالات العمل لرفع اداء العاملين وتحقيق نسب انجاز نوعية لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين .

يذكر ان وزير التجارة التقى في وقت سابق مفاصل ادارية وفنية لبحث معوقات العمل وايجاد المعالجات الضرورية فضلا عن الحوار المستمر مع حملة الشهادات العليا من الكفاءات الادارية والفنية للوصول الى نتائج ايجابية ومعالجة الاخفاقات التي حصلت في سنوات سابقة.

على صعيد متصل اعلنت الوزارة عن متابعة اللجنة المركزية لتطبيق مبادئ الشفافية الاجراءات والخطوات العملية التي توصلت اليها في توفير البيانات والمعلومات والكشف عن ادارة المال العام. واوضح وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المهندس هيثم الخشالي خلال اجتماع عقده مع ممثلي تلك الشركات بحضور مدراء اقسام الشبكات وقسم منظومات التحاسب، ضرورة السير في خطوات عملية وعلمية ملموسة وتحقق النتائج المطلوبة لتحقيق مبادئ الشفافية بكل مفاصل الوزارة فضلا عن اعادة تقييم واداء الشركات والدوائر وتبسيط الاجراءات والقضاء على الروتين وايجاد الحلول الناجعة لكل المشكلات التي تعترض تنفيذ هذا النظام .

واشار الوكيل الى ضرورة اعداد ومراجعة الخطط المستقبلية لعمل الشركات والدوائر التي تسهم في توفير المعلومات والبيانات التي تطور عملها لتحقيق الغاية المرجوة والاستفادة من التجارب السابقة وبما يتوافق مع قانون الوزارة ، مؤكدا على اهمية ربط الوزارة بمنظومة الكترونية متطورة مع تشكيلاتها وفروعها في المحافظات لتسهيل تبسيط الاجراءات وتقليل الروتين والحد من حالات الفساد . وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في المواضيع التي نوقشت وطرحت في جدول اعمال اللجنة لغرض ادراجها ضمن محضر اللجنة .

كما اعلنت الوزارة عن عقد دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية وتطوير القطاع الخاص اجتماعا موسعا مع هيئة الاستثمار واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجلس الاعمال العراقي لمناقشة الملفات والمشاريع الاستثمارية التي من المؤمل عرضها على الوفد القطري في اثناء زيارته للعراق خلال الشهر المقبل.

وقال مدير عام الدائرة عادل المسعودي ان من اهم الملفات التي نوقشت مشاريع اعادة بناء البنى التحتية للمناطق والمحافظات التي دمرت جراء العمليات العسكرية وسيطرت عصابات داعش الارهابية فضلا عن سبل تعزيز وتطوير العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبشتى القطاعات الصحية والصناعية والتجارية والزراعية .

واضاف المدير العام ان الاجتماع ركز على ضرورة استعراض الرؤى المتفق عليها لتحديد موعد لقاء الوفد القطري برئاسة وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني واعضاء الفريق المشكل من مديري عامين دائرتي العلاقات الاقتصادية القطاع الخاص ومعاون رئيس هيئة الاستثمار ورؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجلس الاعمال الاقتصادي العراقي .