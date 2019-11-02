عشاء الهالوين على طائرة ترامب الرئاسية يشعل موجة سخرية

الصباح الجديد – وكالات:

حصل طاقم الطائرة الرئاسية لدونالد ترامب “إير فورس وان” على عشاء خاص بعيد الهالوين، أثار ضجة بين رواد الشبكات الاجتماعية بسبب شكله الغريب.

ونشرت ميشيل كوسينسكي، الصحفية في شبكة “سي إن إن” والتي كانت برفقة عدد من الصحفيين على متن الطائرة صورة عبر حسابها الشخصي على “تويتر” أربكت الكثيرين من رواد الإنترنت، تظهر الشكل الغريب الذي زين به العشاء.

وتظهر الصورة فلفلا نقش عليه وجه مبتسم، وسط طبق من السلطة، وفي الجزء العلوي شوهد طبق أصغر للحلويات، لكن محتوياته لم تكن مفهومة، ما أثار سخرية رواد الشبكات الاجتماعية، وعلقوا عليها بطريقة غريبة حيث كل واحد منهم كتب توقعاته بشأن محتويات ذلك الطبق.

وقال البعض إنه ربما شيء ما ينتمي إلى فيلم حرب النجوم الجديد، فيما وصف آخرون الطبق بأنه “أكثر أنواع الكعك شرا في العالم”، وكتب آخرون بأنه فخذ دجاج في الواقع محاط بهلام، وغيرها من التكهنات الساخرة الأخرى.

وحقق منشور كوسينسكي انتشارا واسعا، حيث حصد أكثر من 2200 إعجاب، و1300 تعليق وأكثر من 500 إعادة نشر.