  • الثلاثاء , 24 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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إستطلاع للنزاهة: قطاعات التعيينات والصحة الأكثر فساداً

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أظهرت نتائج استطلاع أجرته هيئة النزاهة أن نسبة الفساد في قطاعي التعيينات والصحة والبيئة تُعدَّان الأكثر بين قطاعات الدولة التي تشهد حالات فساد.
دائرة البحوث والدراسات في الهيئة أفادت بإجرائها استطلاعاً للرأي؛ للتعرف على آراء المواطنين بشأن قطاعات الدولة التي تشهد فساداً أكثر من غيرها، مبيِّنةً أنَّ القطاعات التي تم اختيارها لاستطلاع الآراء حولها شملت التربية والتعليم والصحة والبيئة والخدمات العامة والعقود الحكومية والتعيينات.
وأوضحت الدائرة أن نسبة 42,58% من الأشخاص الذين استطلعت آراءهم أكدوا أن قطاعي التعيينات والصحة والبيئة هي الأكثر فساداً، وأشار40,83% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الفساد في العقود الحكومية أكثر من غيره، فيما لفت 36,24% منهم إلى قطاع الخدمات العامة، أما نسبة من حدَّد قطاع التربية والتعليم أنه الأكثر فساداً فبلغت 31,44%.
وبينت أن دوائر التعليم والعلاقات العامَّة والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة شاركت بتنفيذ الاستطلاع ميدانياً.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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