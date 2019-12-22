منازل القمر في «منازل ح 17» دراسة نقدية

يوسف عبود جويعد

تنتقل بنا الروائية رغد السهيل في روايتها (منازل ح 17) إلى بدايات القرن التاسع عشر وحتى النصف الثاني منه، لنطوف معها في مدينة قزوين الإيرانية، بأسلوب حكائي جمع بين الموروث الشعبي لحكاياتنا، متضمنًا حركة التاريخ والمؤثرات التي حدثت في تلك الحقبة الممتدة لأكثر من قرنين، وقد ظهرت المتغيرات السردية والمعالجات والجهد الفني بشكل واضح، من خلال التعامل الواعي وزاوية النظر التي اتخذتها لتقديم السياق الفني، الذي لا يعتمد على الأحداث وحدها أو الشخوص أو المادة التاريخية أو الحكاية التي اقتنصتها من بطون التاريخ والرواة المتمثلين بمجموعة من النسوة بما فيهم أم وجدة بطل النص وغيرهم من النسوة اللائي وصلت لهم حكاية قمر الزمان القزوينية.

قسمت الفصول الى منازل وابواب ونوافذ وكل منزل يتناول جانبا يخص حياة بطلة هذا النص، وتلك المنازل هي تسعة منازل: منزل المحاق وفيه بابان، باب الحرب، وباب الحب، مع نافذة تطل من خلالها الروائية لتقدم لنا ما يشغلها ويهمها من جوانب تحتاج إلى إضاءة وتوضيح، أو تكون رافدًا مكملاً لعملية سير حركة السرد، وباب منزل الهلال المتزايد: وفيه باب الحزم مع النافذة، وباب منزل التربيع الأول: وفيه باب الخيبة الصغرى مع نافذة، ومنزل الأحدب المتزايد: وفيه باب الحلم مع نافذة، ومنزل البدر: وفيه باب الحلم، وباب الحرف، وباب الحنق، مع نافذة، ومنزل الأحدب المتناقص: وفيه باب الشناشيل وباب الحيرة ونافذة، ومنزل الهلال المتناقص: وفيه باب الحبس وباب الحزن وباب الحُكم ونافذة، ومنزل العرجون القديم: وفيه باب الحصاد، ونافذة، وباب الحرية.

وبما أن تلك المنازل تفضي إلى أبواب تخص حركة السرد، فإن عدد تلك الأبواب سبعة عشر بابًا، وهي المنازل التي تقصدها الروائية في بنية عنونتها، وتحت كل منزل التاريخ الهجري، والتأريخ الميلادي، وتحت هذا التأريخ تقدم الروائية مجموعة الراويات اللواتي قمن بنقل تلك الأحداث، من أجل أن تحافظ على مصداقية الأحداث مستندة على مجموعة الراويات حيث ستكون مهمتهن نقل الأحداث كما جاء في الفصل الأول وهو ديدن كل الفصول:

(منزل المحاق)

قزوين 1237- 1239 للهجرة (1821 – 1823 م)

روته سمانة خانم عن شمس خانم عن أمها عنبر خانم عن الحاجة خديجة عن الحاجة قمر عن أمها الحاجة زعفران.)

وبهذا فإن الروائية رغد السهيل قد هيأت الأجواء الحكائية والتاريخية لدى المتلقي ليخوض غمار تجربتها في صناعة روايتها، مستخدمة اللغة المركبة التي اختارتها التي تجمع تنوعًا واضحًا بين اللغة الحكائية والتاريخية والسردية، مستندة على المصادر التي اعتمدتها في نقل الأحداث مع هوامش تشير إلى تلك المصادر.

وهكذا عملت الروائية من أجل استحضار كل الأجواء التي من شأنها أن تسحب المتلقي من القرن الحالي إلى القرن التاسع عشر، بكل تفاصيله بعد أن نكون قد اجتزنا المقدمة التي وضعتها الروائية مستهلاً ومدخلاً لمتن النص:

(جمعت امرأة العلم الواسع الغزير والجمال الفتان الرهيب في القرن التاسع عشر الميلادي وتنقلت بين بلاد فارس والعراق فتداولت الشفاه أخبارها التي أسردها لكم كما وردتني).

وهكذا نكون مع قمر الزمان منذ طفولتها واهتمامها وانشغالها بالمعالم والأفكار التي هي أكبر من حجمها:

(كانت طفلتي جامدة واجمة تبحلق في السجادة، سألتها:

بِمَ تفكرين يا قمر الزمان؟

وضعت سبابتها أسفل حنكها، ورفعت رأسها: أفكر في نجوم المرقد، أريد نجمة يا أمي !.