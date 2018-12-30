الحبس لثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن المفتش العام لوزارة العدل، كريم الغزّي، أن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية ومحكمة جنح كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً بحبس ثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك.

وقال الغزّي في بيان تلقت ” الصباح الجديد” نسخة منه، أن “حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء {ح.م.ج} وأكتسب الدرجة القطعية، مبيناً أن الحكم تضمن الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.

واشار الى أن “الحكم صدر لارتكاب المدانة عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية لقضية تتعلق بتزوير أحد العقارات في كربلاء لغرض منفعة أشخاص على حساب الدولة”.

وأكد الغزي، أن “حكمين غيابيين آخرين صدرا بحق المدانتين {أ.م.ب} و{ن.م.ر} وهما موظفتان في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، ومدة حكم كل منهما الحبس مدة سنة واحدة على وفق أحكام المادة {331} من قانون العقوبات العراقي رقم {111} لسنة 1969 المعدّل”.

ولفت مفتش العدل الى، أن “الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المشتكية {مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك} بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض، وإصدار مذكرة قبض وتحري بحقهما” .