النفط تنفي وجود بنزين ملوث وتؤكد حرصها على جودة البنزين المنتج

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكدت وزارة النفط حرصها على انتاج وتوزيع المشتقات النفطية على وفق أدق المواصفات القياسية العراقية والعالمية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولاتسمح دون ذلك ، سواء كان ذلك من خلال المنتج من المصافي الوطنية أو الأستثمارية او المستوردة .

واكدت الوزارة في بيان لها ان حركة المنتج من المصافي الى المستودعات ومن ثم الى محطات تعبئة الوقود هي خاضعة للرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية ، ومنها مكتب المفتش العام وهيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية وشرطة الطاقة وغيرها ، ولن تتساهل الوزارة تجاه أية مخالفات أوتجاوزات قد تحصل هنا او هناك من قبل بعض ضعاف النفوس .

وتعقيباً على تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب ” عن دخول بنزين ملوث الى بغداد ” ، فقد نفى مدير عام شركة خطوط الانابيب دخول شاحنات تحمل “بنزين ملوث” الى بغداد قادمة من مصفى “كار” في اربيل .

وقال مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية داود سالم ان الشركة لاتسمح للمستودعات النفطية الرئيسة في بغداد”الكرخ – الرصافة” أو في المحافظات الاخرى بتفريغ او تحميل الشاحنات بمادة البنزينً أو المنتجات النفطية ألاخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية ، موضحاً أن الآلية المتبعة في عملية تفريغ شحنات “البنزين” الواردة من مصفى “كار” في مستودعات النفط في بغداد ، تعتمد على فحص المنتج الوارد قبل تفريغه في مستودعات الشركة وأن يكون “البنزين” بعدد أوكتاين لايقل عن “85” وبخلاف ذلك يتم عزل المنتج في خزانات خاصة..

، وأبلاغ الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الاجراءات المتبعة على وفق العقد مع الجهة المجهزة ، وهذا ماتم أتخاذه بخصوص (11) حوضية كانت تنقل البنزين من المصفى المذكور لغرض تفريغه في المستودع .

واضاف المدير العام انه بعد أجراء عمليات الفحص الروتينية وجدت أدارة المستودع بان المنتج بعدد اوكتاين اقل من “85”، وليس لان “البنزين” كان ملوثاً ، مناشداً جميع الجهات المعنية توخي الدقة والموضوعية قبل تداول المعلومات التي تعنى بالشأن النفطي منعاً للارباك الذي قد تتسبب به تلك التصريحات للمواطنين والرأى العام ، وذلك لعدم وجود علاقة بين “الملوثات ” وعدد “الاوكتاين “.