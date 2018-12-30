  • الأحد , 30 ديسمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • النفط تنفي وجود بنزين ملوث وتؤكد حرصها على جودة البنزين المنتج

النفط تنفي وجود بنزين ملوث وتؤكد حرصها على جودة البنزين المنتج

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكدت وزارة النفط حرصها على انتاج وتوزيع المشتقات النفطية على وفق أدق المواصفات القياسية العراقية والعالمية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ولاتسمح دون ذلك ، سواء كان ذلك من خلال المنتج من المصافي الوطنية أو الأستثمارية او المستوردة .
واكدت الوزارة في بيان لها ان حركة المنتج من المصافي الى المستودعات ومن ثم الى محطات تعبئة الوقود هي خاضعة للرقابة والمتابعة من قبل الجهات المعنية ، ومنها مكتب المفتش العام وهيأة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية وشرطة الطاقة وغيرها ، ولن تتساهل الوزارة تجاه أية مخالفات أوتجاوزات قد تحصل هنا او هناك من قبل بعض ضعاف النفوس .
وتعقيباً على تصريحات أحد أعضاء مجلس النواب ” عن دخول بنزين ملوث الى بغداد ” ، فقد نفى مدير عام شركة خطوط الانابيب دخول شاحنات تحمل “بنزين ملوث” الى بغداد قادمة من مصفى “كار” في اربيل .
وقال مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية داود سالم ان الشركة لاتسمح للمستودعات النفطية الرئيسة في بغداد”الكرخ – الرصافة” أو في المحافظات الاخرى بتفريغ او تحميل الشاحنات بمادة البنزينً أو المنتجات النفطية ألاخرى غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية ، موضحاً أن الآلية المتبعة في عملية تفريغ شحنات “البنزين” الواردة من مصفى “كار” في مستودعات النفط في بغداد ، تعتمد على فحص المنتج الوارد قبل تفريغه في مستودعات الشركة وأن يكون “البنزين” بعدد أوكتاين لايقل عن “85” وبخلاف ذلك يتم عزل المنتج في خزانات خاصة..
، وأبلاغ الجهات المعنية في الوزارة لاتخاذ الاجراءات المتبعة على وفق العقد مع الجهة المجهزة ، وهذا ماتم أتخاذه بخصوص (11) حوضية كانت تنقل البنزين من المصفى المذكور لغرض تفريغه في المستودع .
واضاف المدير العام انه بعد أجراء عمليات الفحص الروتينية وجدت أدارة المستودع بان المنتج بعدد اوكتاين اقل من “85”، وليس لان “البنزين” كان ملوثاً ، مناشداً جميع الجهات المعنية توخي الدقة والموضوعية قبل تداول المعلومات التي تعنى بالشأن النفطي منعاً للارباك الذي قد تتسبب به تلك التصريحات للمواطنين والرأى العام ، وذلك لعدم وجود علاقة بين “الملوثات ” وعدد “الاوكتاين “.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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