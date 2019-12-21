66 دولاراً لبرميل النفط العالمي

الصباح الجديد ـ وكالات:

تراجعت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً عندما انخفض سعر برنت القياس سنتاً واحداً ليستقر عند 66 دولار للبرميل.

لكن كلا خامي القياس حقق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، مما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضا 40 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة، لكن بمكاسب أسبوعية نحو 1.4 بالمئة. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 1.21 بالمئة، وبمكاسب نحو 0.6 بالمئة على مدار الأسبوع.

وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام المقبل.



وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك: ”(التركيز) ما زال منصبا على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع.“

وكانت الصين أعلنت يوم الخميس قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في كانون الثاني.