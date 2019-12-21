وسام إسباني جديد يزين رقبة نادال

مدريد ـ وكالات:

تسلم لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال وسام الصليب الفضي من الحرس المدني الإسباني تكريمًا لتعاونه في الترويج للدوري الوطني الجامعي للتحديات في مجال السيبرانية، والذي نظمه الحرس الوطني.

وكشف بيان للحرس الوطني الاسباني أنه تم إعلان حصول نادال على الوسام في إحدى الفاعليات مؤخرًا، لكن المصنف الأول عالميًا لم يستطع الحضور، ليتسلم الوسام أول أمس.. وأعرب نادال بحسب البيان عن امتنانه لحصوله على هذا الوسام وأثنى على العمل الذي يقـوم بـه الحـرس الوطني كل يوم للحفـاظ عـلى أمـن المواطنيـن.

من جانبه، أبرز الحرس الوطني دور نادال في دعم الدوري السيبراني وأهمية الرسالة الترويجية التي سجلها نادال، والتي وصلت إلى أكثر من 200 ألف شخص وشجعت على مشاركة أكثر من ألف شاب.

وتم تنظيم هذا الدوري بين الجامعات لجذب المواهب الشابة في مجال السيبرانية وتشجيعها على المشاركة في جهود حفظ الأمن في هذا المجـال.