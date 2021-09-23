مواقف غريبة تحدث في حفلات الزواج

احلام يوسف

ارتبط يوم الخميس بحفلات الزفاف، ولان حفلات الزفاف عادة يحضرها عشرات الاشخاص ان لم يكن المئات، فمن الطبيعي ان تتخللها بعض المواقف الطريفة والمضحكة التي تحول اليوم الى ذكرى جميلة او طريفة عالقة في الذهن.

هنا يتناول البعض مواقف طريفة مروا بها في اثناء حفلة زفاف لشخص قريب او من العائلة.

سهيلة عبد الرضا تقول ان الموقف حدث معها هي في ليلة الزفاف وكان موقفا طريفا ومحرجا: “اذكر اني كنت جالسة في (الكوشة) وصدقي او لا تصدقي توجهت الي ثلاث من النسوة يسألنني عن الفتاة نفسها، وكانت ابنة خالتي المقصودة وهي جميلة جدا، وكانت كل واحدة منهن ترغب بطلب يدها من ابيها، وبالفعل وفي الليلة نفسها تمت الموافقة على واحدة منهن، وتمت الخطبة رسميا بعد ايام قليلة، والى اليوم يتحدثون عن ان ليلة زفافي كانت خيرا عليهم”.

وتحدث ثائر الحيالي عن موقف حدث معه في ليلة زفاف صديقه حيث طلبوا منه ان يرقص رقصة الهيب هوب التي حسب قوله كان مبدعا بها وقال: “كنت بارعا في اداء رقصة الهيب هوب وكان اصدقائي ومنهم العريس يرغبون بالتباهي بي، وتشجعت كثيرا للقيام بالرقصة ولا ادري ما حدث بالضبط حيث التفت قدمي باحدى الحركات واصيبت بكسر وصرت اتلوى من الالم وسط القاعة واسمع كلمات لوم لاصدقائي لانهم الحوا علي، فكان موقفا محرجا الى درجة لا يمكن لاحد ان يتصورها، المهم طلبت من احدهم ان ينقلني الى المشفى وتوسلت الاخرين ان يستمروا باحتفالهم لاني شعرت حينها بالذنب، وفي كل مناسبات الاعراس اتذكر هذه الحادثة، احيانا اضحك واحيانا اتألم”.

وهناك موقف مشابه الى حد ما حصل مع جبار دهش الذي قال: “في ليلة زفاف ابن عمتي اقدمنا على حمله على اكتافنا، وهذا يحصل غالبا في حفلات الاعراس، لكن وانا احمله مع صديقي ونرقص، ركض احد الاطفال وصار امامي من دون ان انتبه، فتعثرت واسقطنا العريس، لكن الحمد لله الحادثة لم تسفر عن اصابته بأي عارض فاكتفينا بالضحك على بعضنا، وبالرغم من انها حادثة محرجة الا انها ظلت عالقة باذهاننا كموقف مضحك”.

وتحدثت انهار كامل عن موقف حصل امامها في احد الاعراس وكان للقدر تدخل عجيب به اذ قالت: “حضرت حفلة عقد قران لابنة عمي، وكانت حفلة رائعة من كل النواحي، وظللنا نتحدث عن البذخ في الحفلة اسبوعا كاملا، خاصة وان العريس كان قادما من استراليا ووضعه المادي ممتاز، المهم اننا وبعد حوالي اسبوع سمعنا انهم فسخوا العقد بسبب مشكلات بن العائلتين. المفارقة ان صديقتها تمت خطبتها بعد الحفلة بأيام من صديق العريس القادم معه من استراليا، وتم زواجهما على خير والان هي معه في استراليا، وظل كل من عرف بالامر مندهشا، فكأنما القدر اراد سببا للقاء العريسين فكان عقد القران لقريبتي السبب باتمام زواج صديقتها من صديق خطيبها”.