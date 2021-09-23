حين يكون الدعاء مجساً للاختبار

-1-

ليس ثمة من شك في أنَّ الدعاء هو من أعظم الروابط بين المخلوق والخالق، يربط الأرض بالسماء ، والعبد بالمعبود ، في منحى عباديّ مغمور بالايمان وحُسْنِ الظنِ بالله والثقة المطلقة برحمته وقدرته..

-2-

غير أنّ السؤال الآن :

كيف يكون الدعاءُ مجساً للاختبار والمتميز بين الناس لنتعرف على الداعين من خلاله ونكتشف هويتهم ؟

هل هم من الأنانيين المتقوقعُين على أنفسهم والمنغلقين عليها أم هم من أصحاب الحس الانساني والاجتماعي ؟

-3 –

انَّ الذي يجعل نفسه مَصَبّاً للدعاء ولا يتجاوزها الى إخوانه وأوطانه ، هو صاحب نزعة ذاتية مقيتة ، يعاني من الأورام التي تضخمت معها (الذات) حتى غاب عنها الآخر غيابا مطلقا .

وهذا من أخطر ما يُمكنُ أنْ يُمنى به الانسان مِنْ جمودٍ وتكلس وانطواءٍ مَعِيبٍ على الذات .

انّ النزعة الذاتية تشي بالتخلف أخلاقيا وانسانيا واجتماعيا ووطنيا ، وكلُّ ذلك رهيبُ الأبعاد والآثار .

-4-

وحين نجد من يقدم اخوانه على نفسه، ويدعو لهم بخير الدار والآخرة ، نفهم ما تنطوي عليه نَفْسُ هذا الداعي مِنْ صفاءٍ ونقاء ، وما تتميز به مِنْ سمّوٍ ورفعة ، وبهذه الروح يمكن أنْ يكون في طليعة العاملين للشعب والوطن ، ومن الأوفياء الأمناء على القيم والمبادئ والمقدسات …

وكل ذلك يرفعه الى مصاف الشخصيات العالية ذات الاخلاقية والمناقبية الحميدة .

والبونُ بين هذا النمط مِنَ النفوس الكريمة وبين اولئك الأنانيين المحدودين باطار ذواتهم كبيرٌ للغاية – كما هو معلوم – .

اين من يقول :

انما دنيايَ نفسي فاذا

سَلَمِتْ نفسي فلا عَاشَ أَحَدْ

ممن يقول :

فلا نزلتْ عليّ ولا بأرضي

سحائبُ ليس تَنْتَظِمُ البِلادا

-5-

ولقد رفعت الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين (عليها السلام ) شعار :

(الجار ثم الدار )

حيث كانت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تَخُصُ نفسها بدعاء

وحين سئلت عن ذلك قالت :

الجار ثم الدار

نعم

انها علّمتنا كيف يجب أن يكون الدعاء ،

وكيف يجب أنْ نكون متحابين متلاحمين ، وفي ذلك الخير كله…

-6-

ومن المفيد أنْ ننقل لكم في الختام قصة ( معاوية بن وهب )

فقد كان دعاؤه يوم عرفة – وهو في الموقف – لاخوانه واحداً بعد واحد يسميهم باسمائهم واسماء آبائهم ولا يدعوّ لنفسه على الاطلاق .

وحين قال له بعضهم :

” لقد رأيتُ منك عَجَباً ،

قال :

وما الذي أعجبَكَ مما رأيتَ ؟

فقيل له :

ايثارك اخوانك على نفسك في هذا الموضع ،

وتفقدك رَجُلاً رجلاً

فجاء في الجواب

انَّ من دعا لأخيه في ظهر الغيب دَعَتْ له الملائكة في السموات السبع .

ثم يناديه الله تبارك وتعالى :

” أنا الغنيّ الذي لا يفتقر

يا عبد الله :

لك الف الف ضعت مما دعوتَ “

ثم قال معاوية بن وهب للرجل فايّ الخطرين أكبر :

ما اخترتُه أنا لنفسي أو ما تأمرني بِهِ “

راجع عدة الداعي لابن مهند الحلي ص 171 وقد لخصنا الخبر.

وهكذا يكون أصحاب الحس الانساني الرهيف محبوبين في الارض والسماء .

وأين منهم الانانيون النرجسيون الذين ليس لهم مِنْ مُحب في الارض ولا في المساء ؟

جعلنا الله وايّاكم ممن يذكر اخوانه ويخدم شعبَه وأوطانَه .

حسين الصدر