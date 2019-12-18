كأس مبادلة العالمية للتنس يستلهم نافورة البركان

تنطلق اليوم في «أبو ظبي» بنسختها الثانية

أبو ظبي ـ وكالات:

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن تصميم الكأس الرسمي الخاص بالنسخة الثانية عشرة من البطولة، والتي تنطلق اليوم الخميس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أبرز لاعبي التنس في العالم.

ويعبّر التصميم للكأس عن القيم الجمالية المميزة لأبرز معالم أبوظبي، ويشكل الكأس تحفة فنية من ابتكار المصممة الإماراتية وإحدى موظفات مبادلة، أشواق عبد الله، والتي أبدعت بتصميمه من وحي نافورة البركان التي كانت تشكل أحد أبرز معالم المدينة السياحية على كورنيش أبوظبي منذ ثمانينات القرن الماضي، كونها رمزا للتعايش والوحدة والتسامح، والتي تشكل مع بعضها القيم الأساسية في مشوار النهضة المستمرة للعاصمة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز مساعي أبوظبي لاستضافة فعالية فريدة تجسد أرقى معايير التنس والترفيه في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية، وذلك أيام 19 و20 و21 كانون الأول الجاري.

وكانت نافورة البركان تجسد في خطوطها الإبداعية الخواص المميزة لهندسة العمارة الإماراتية الفريدة، والتي تبدو واضحة في أبرز مناطق الجذب الثقافية في أبوظبي مثل قصر الحصن وقلعة الجاهلي وقلعة المقطع.

وتعد المصممة أشواق عبد الله، أول فنانة إماراتية تصمم كأس البطولة، وسبق لها أن صممت كأس بطولة مبادلة وادي السيليكون لتنس السيدات في الولايات المتحدة الأمريكية، وشكلت النافورة بالنسبة لها مصدر الإلهام المثالي لتقديم كأس مميز يليق بتتويج أحد أفضل نجوم التنس العالميين في ختام البطولة مساء يوم السبت المقبل.

وقالت المصممة أشواق عبد الله، التي تعمل في قسم التسويق لدى شركة مبادلة، الراعي الرسمي للبطولة، وتتابع شغفها الكبير بعالم الفن والتصميم في أوقات فراغها: «تعد بطولة مبادلة العالمية للتنس فعالية ذات خصوصية كبيرة بالنسبة لي، ولذلك أردت للتصميم أن يعكس جوهر أبوظبي، ويستعرض بعضاً من سحر العمارة التراثية لأمتنا الشامخة».

وأضافت: «لطالما جسدت نافورة البركان بهيكلها الفريد أحد ملامح العاصمة الإماراتية وثقافتها النابضة بالحياة، ويتجلى التراث العريق لأمتنا العظيمة في الهندسة المعمارية للعديد من الوجهات الثقافية لدينا، وتوصلت إلى تصميم يجمع بين كافة هذه العناصر مع بعضها بطريقة جذابة، وأعتقد بأن حامل اللقب سيعود بذكرياته إلى أجمل اللحظات التي قضاها في ربوع دولتنا في كل مرة ينظر فيها إلى الكأس».

يذكر أنه تم ابتكار كأس البطولة من الكريستال، واستغرق تنفيذه نحو شهرين، ومن المقرر أن يتم عرضه في مركز التنس الدولي خلال أيام البطولة الثلاثة قبل مراسم التتويج مساء السبت المقبل.