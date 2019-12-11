خارجية ايران: بيان القمة الخليجية دعم علني للإرهاب الاقتصادي ضد البلاد

دولية – الصباح الجديد:

أدانت وزارة الخارجية الايرانية، امس الأربعاء، بيان قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أمس الاول، مشيرة إلى أن هذا البيان يعتبر دعما علنيا للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته وسائل اعلام ايرانية، إن “بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قتل فرص التعاون التي تقدمها إيران”.

وتابعت “عدد قليل من أعضاء هذا المجلس على استعداد لمواصلة سياساتهم غير المنطقية للقضاء على فرص التعاون التي تقدمها بلادنا بهدف تأمين واستقرار المنطقة، وهو أمر مرغوب فيه لدول أخرى”.

وأضافت “تكرار المزاعم التي لا أساس لها في البيان هو نتيجة الضغط السياسي على أعضاء المجلس”.