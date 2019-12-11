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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • خارجية ايران: بيان القمة الخليجية دعم علني للإرهاب الاقتصادي ضد البلاد

خارجية ايران: بيان القمة الخليجية دعم علني للإرهاب الاقتصادي ضد البلاد

شؤون عراقية
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دولية – الصباح الجديد:
أدانت وزارة الخارجية الايرانية، امس الأربعاء، بيان قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أمس الاول، مشيرة إلى أن هذا البيان يعتبر دعما علنيا للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته وسائل اعلام ايرانية، إن “بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قتل فرص التعاون التي تقدمها إيران”.
وتابعت “عدد قليل من أعضاء هذا المجلس على استعداد لمواصلة سياساتهم غير المنطقية للقضاء على فرص التعاون التي تقدمها بلادنا بهدف تأمين واستقرار المنطقة، وهو أمر مرغوب فيه لدول أخرى”.
وأضافت “تكرار المزاعم التي لا أساس لها في البيان هو نتيجة الضغط السياسي على أعضاء المجلس”.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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