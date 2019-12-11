الحكمة تدعو للترشيح الفردي بقانون الانتخابات: الفائز من يحقق أعلى الأصوات

ثلاث كتل رفضت اعتماد الدوائر المتعددة

بغداد – الصباح الجديد:

أكدت كتلة الحكمة النيابية، امس الأربعاء، على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخابات، داعيةً إلى الترشيح الفردي بقانون الانتخابات وأن يكون الفائز هو من يحقق أعلى الأصوات وبنسبة100%.

وقال رئيس الكتلة فالح الساري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب بحضور نواب من الكتلة إن “كتلة الحكمة النيابية تؤكد موقفها الثابت فيما يتعلق بقانون انتخابات مجلس النواب بما يلي:

تقسم المحافظة الى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها اي ( كل مقعد نيابي دائرة انتخابية ) وهذا يعطي فرصا للمدنيين والمستقلين من ابناء شعبنا. يكون الترشح فردي والفائز من يحقق اعلى الاصوات وبنسبة100%. تقليص عدد اعضاء مجلس النواب وكما جاء بمشروع القانون على ان يتم معالجة ذلك بالتعديلات الدستورية”.



ودعا الساري جميع الكتل السياسية، إلى «تحمل مسؤولياتها للحضور إلى جلسة اليوم من أجل تمرير قانون الانتخابات لما له من أهمية بالغة وبما ينسجم مع دعوات المرجعية الرشيدة وأبناء شعبنا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة».

وفي وقت لاحق من يوم امس كشف مصدر نيابي عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن ثلاث كتل رفضت اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة.

وقال المصدر إن «الكتل السياسية اتفقت على التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، على أن يكون بنظام الدوائر المتعددة وفوز الحاصل على أعلى الاصوات، مما يعني تمثيل بنسبة 100‎%‎ للقوائم الفردية، بدلاً من المقترح الآخر بأن تكون للقوائم الحزبية 50% من المقاعد النيابية و50% للقوائم الفردية الفائزة بالانتخابات».

واشار الى ان «ثلاث كتل رفضت اعتماد الدوائر المتعددة، وهي دولة القانون والفضيلة والديمقراطي الكردستاني»