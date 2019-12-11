كاركاتير الصباح الجديد +الصباح الجديد ملاحق ديسمبر 11th, 2019 0 تعليق 105 views المسؤولية والمساءلة من ينتخب ويراقب المحافظين؟ نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة اغلبية النواب يضطرون للقبول بشروط المتظاهرين في مرشح رئيس الحكومة ديسمبر 11th, 2019 نائب عن التغيير: سنعتبر قانون الانتخابات باطلاً في حال اعتمد العد والفرز الالكتروني ديسمبر 11th, 2019 الأمم المتحدة.. ارقام صادمة للجوعى في آسيا والمحيط الهادئ ديسمبر 11th, 2019 خارجية ايران: بيان القمة الخليجية دعم علني للإرهاب الاقتصادي ضد البلاد ديسمبر 11th, 2019 الحكمة تدعو للترشيح الفردي بقانون الانتخابات: الفائز من يحقق أعلى الأصوات ديسمبر 11th, 2019 نظام شبه رئاسي وإلغاء مجالس المحافظات والتخلص من فيتو المحافظات الثلاث ديسمبر 11th, 2019 الرشوة والوساطة والابتزاز الجنسي أبرز مظاهر الفساد في العالم العربي ولبنان يتصدره ديسمبر 11th, 2019 الاردن تستثني الطلبة العراقيين من شرط الإقامة ديسمبر 11th, 2019 تقرير يكشف تورط مسؤولين كبار بتهريب ايرادات نفط الاقليم ديسمبر 11th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.