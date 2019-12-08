بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب “أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي” تأليف: حسين السوداني.

يسعى هذا الكتاب إلى دراسة التلقي العربي للسانيات الحديثة، ولذلك يندرج في سياق معرفي موضوعه قراءةُ قنوات هجرة المعرفة ودراسةُ تاريخ الأفكار. وَلِدقّةِ هذا المبحث وتشعب مسالكه، دخل الباحث إلى كلياته انطلاقاً من دقائقه، فكان الاتجاه إلى دراسة أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي، وذلك من منطلق أنّ دروسه في اللسانيات بمنزلة كتاب سيبويه في النحو العربي. وقد أتاح هذا الخيار المنهجيّ دراسة التلقي في كليته انطلاقاً من فحص مجهريّ لكيفيات تمثل دقائقه، فزاوج البحث بين مستويين من الاستقراء؛ جعل الأوّل للإلمام بالملابسات التي هيّأت لاطّلاع الدارسين العرب على النظريات والأفكار، وجعل المستوى الثاني للتَّفحص الداخليّ لأوْجُه تمثُّل الدارسين للنظريات وسياقات توظيفهم لها وكيفيات عرْضهم لأسسها. وتقديرُنا أنّ الفكر العربيّ في أشد الحاجة اليوم إلى هذه المراجعة النقدية، فبين منشأ الأفكار وتَمثُّلِها مساحةٌ من التفاعل تطرأ خلالها على الأفكارِ المهاجرةِ أعراضُ السياقات التي تستضيفها وتعيد إنتاجها على نحو ما.

المؤلف: حاصل على درجة التبريز من الجامعة التونسية وعلى الدكتوراه في اللسانيات بدرجة الشرف الأولى، وعلى شهادة الدراسات المعمقة بملاحظة جيد جداً؛ عضو فريق البحث في «تحليل الخطاب» ثم في مخبر «نحو الخطاب وبلاغة التداول» بجامعة منوبة تونس؛ أستاذ علوم اللغة بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس وبجامعة تونس الافتراضية. أنجز العديد من البحوث في اللسانيات، وله مشاركات علمية في علوم اللغة في جامعات عربية وغربية؛ رئيس تحرير مجلة ميزان الترجمة الصادرة عن المركز الوطني للترجمة بتونس، ومُراجع العديد من منشورات المركز. وله اهتمام بتطبيقات علمَي اللسانيات والسيميائيات انطلاقاً من رسائل ماجستير أشرف عليها وبحوث أنجزها في سياق لغة الإشارات والترجمة. شغل خطة خبير لغويّ بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية ابتداء من 2014. صدر له كتاب أصول التفكير الدلالي عند العرب (2017). حصل على جائزة الألكسو – الشارقة للسانيات لعام 2018 (المرتبة الأولى). يعمل الآن أستاذاً للسانيات بمعهد الدوحة للدراسات العليا.