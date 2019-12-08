الارهاب الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير ديسمبر 8th, 2019 0 تعليق 63 views نجدة الغريب وخذلان القريب “أثر فردينان دي سوسير في البحث اللغوي العربي” نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة حرب: مشروع قانون الانتخابات الجديد يسمح لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري بعضوية البرلمان ديسمبر 8th, 2019 الكلابي: ملفات كارثية وهدر بالمليارات للمال العام في حكومة عبد المهدي ديسمبر 8th, 2019 جلسة البرلمان اليوم تخلو من مناقشة قانون الانتخابات وتناقش الاحداث الأمنية الأخيرة ديسمبر 8th, 2019 نائب عن الفتح: تأخير ارسال الموازنة الى البرلمان معضلة جديدة ديسمبر 8th, 2019 وزير الدفاع الاسرائيلي يهدد طهران : سنحول سوريا إلى “فيتنام ايران “ ديسمبر 8th, 2019 نائب يطالب بإعادة النظر في ملف الامن الوطني والجهات الاستخبارية ديسمبر 8th, 2019 هل يمكن لإيران أن تصمد أكثر من ترامب ؟ ديسمبر 8th, 2019 دول اوربية تطالب عبد المهدي بعدم السماح لأي فصيل مسلح بالعمل خارج سلطة الدولة ديسمبر 8th, 2019 نشطاء وسياسيون يردون على رئيس حكومة الإقليم ويطالبونه بالكشف عن ملفات فساد كبيرة ديسمبر 8th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.