التعليم تمنح فرصة التقديم المباشر للدراسة المسائية في الجامعات اعتبارا من اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس السبت، منح طلبتها فرصة التقديم المباشر بالجامعات للدراسة المسائية بدءا من اليوم الاحد .

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إنها قررت ان يكون تقديم الطلبة على الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية مباشرةً عن طريق الكليات وعلى وفق الطاقة الاستيعابية والضوابط المعمول بها لهذه القناة.

واوضحت الوزارة انها سعيا وحرصاً على المسيرة التعليمية واستقرار الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية قررت الوزارة منح الفرصة للطلبة الراغبين بالدراسات المسائية في الجامعات الحكومية التوجه يوم غد الأحد إلى الكليات الراغبين اكمال دراستهم فيها لسحب استمارة التقديم وإكمال باقي المستمسكات المطلوبة ووفق الحدود الدنيا والطاقة الاستيعابية المعلنتين سابقاً لكل تخصص.