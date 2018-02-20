الإعدام لتركية والمؤبد لعشر إرهابيات من جنسيات مختلفة

بغداد- الصباح الجديد:

قضت محكمة الجنايات المركزية المتخصصة بنظر الإرهاب والجريمة المنظمة أحكاماً بالسجن المؤبد بحق عشر نساء ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأصدرت حكماً آخر بالإعدام بحق إرهابية تركية الجنسية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن “المحكمة الجنائية المركزية في استئناف بغداد/الرصافة نظرت قضايا مجموعة نساء ينتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي من جنسيات مختلفة بينها التركية والأذرية”.

وأضاف بيرقدار أن “المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية”.

وتابع بيرقدار أن “تلك الأحكام تأتي وفق أحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب و بدلالة المادة الثانية 1/3″، لافتا إلى أن “الأحكام ابتدائية قابلة للتمييز التلقائي في محكمة التمييز الاتحادية”.

كما قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، امس ايضا، ترحيل إرهابية فرنسية حكم عليها بالسجن 7 أشهر بعد إدانتها بدخول العراق “بطريقة غير شرعية”، لكن أطلق سراحها فورا بسبب انقضاء مدة الحكم خلال فترة توقيفها، وحسب فرانس برس أوقفت ميلينا بوجدير، البالغة من العمر 27 عامًا، في مدينة الموصل، بشمال العراق، الصيف الماضي، مع أطفالها الأربعة الذين أبعد ثلاثة منهم إلى فرنسا فى كانون الاول الماضي.