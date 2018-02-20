سيمنز تسعى لتجهيز العراق بـ 16 غيغاواط من الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:

سلمت شركة سيمنز الألمانية للتكنولوجيا والطاقة، أمس الاثنين، خارطة طريق لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت تهدف فيه الشركة الى ضمان تجهيز كهربائي دائم يصل إلى قدرة 16 غيغاواط.

وحددت سيمنز في الخارطة الاستثمارات والمشاريع التنموية التي ستنفذها الشركة في البلاد على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقالت الشركة: “يشرفنا أن نكون شريكاً مقرباً من العراق وسنعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الفيدرالية الألمانية لدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في العراق في مجالات مثل التربية والتدريب ومكافحة الفساد”.

وتهدف خطة الشركة أيضاً إلى ضمان تجهيزات كهربائية غير منقطعة تصل إلى قدرة 16 غيغاواط وذلك بحلول العام 2025 تغذي جميع المدن العراقية وما حولها وسيتم تنفيذها على مراحل قصيرة وطويلة الأجل.

وتسعى شركة سيمنز أيضاً، إلى الاستعمال الأفضل للموارد الطبيعية في العراق مثل النفط والغاز وذلك بتطويع التكنولوجيا الخاصة بها لتحويل الغاز المهدور المصاحب للنفط إلى منتج ثمين يغذي محطات الكهرباء الوطنية ويوفر عوائد مالية لخزينة الدولة.

وتتوقع الشركة توفير ما يقارب 5.2 مليار دولار من استعمال الغاز لسد الحاجة المحلية خلال السنوات الاربع المقبلة مع إيقاف حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2021.