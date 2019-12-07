نادية الشتيوي: الأدب عموما يمثل فضاءً للمرأة كي تبوحَ وتعبر ويُسمع صوتها

حاورها: كه يلان مُحَمد

تحولت الرواية إلى فضاء يستوعبُ الهموم والتطلعات الإنسانية وبما أنَّ الواقع يكونُ مصدراً أساسياً للمادة الروائية لذا لايستغربُ أن تنعكس في النص الروائي صورته هذا إضافة إلى أنَّ الخلفية الثقافية والتجربة الذاتية تلقي بظلالها على أجواء المنجز الأدبي لأنَّ النص لا ينفصل عن هواجس الذات الكاتبة وحيثيات حياتها كل ذلك يصبحُ نواةً في تشيكلة العمل الأدبي الذي يعتمدُ على المراوغة لإرتياد ماهو مقصيُ أو لإبانة ماهو واقع في العُتمة وكان خيار الكتابة وخصوصية ماتنشره المرأةُ من النصوص الروائية كان لنا الحوار مع الروائية التونسية نادية الشتيوي حيث صدرت لها رواية «الغريب»