العراق ضمن الدول الخمس الأوائل باستيراد السجاد التركي

بغداد- الصباح الجديد :

افادت بيانات صادرة من هيئة الإحصاء التركية ومركز التجارة العالمي بمدينة إسطنبول ،السبت، أن صادرات تركيا من السجاد حققت 2.7 مليار دولار، في عام 2018، متفوقة بذلك على بلجيكا، منافستها الوحيدة في قطاع تصدير السجاد، بنحو مليار دولار.

وذكرت وكالة «الاناضول»التركية، إن» من بين البلدان التي تصدر لها تركيا السجاد الولايات المتحدة الأميركية، والسعودية، وألمانيا، والعراق، والأرجنتين، وتايلاند، ومنغوليا، وموريتانيا، ونيوزيلندا وأستراليا».

و حققت صادرات السجاد التركي، في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 1.8 مليار دولار، ليزين المنازل في جميع أنحاء العالم لاسيما في الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيانات حصلت عليها الأناضول من هيئة الإحصاء التركية ومركز التجارة العالمي بمدينة إسطنبول، فإن تركيا تعد رائدة تصدير السجاد على مستوى العالم.

واستنادا إلى بيانات عام 2018 في صادرات السجاد، فقد بلغت صادرات بلجيكا، ثاني أكبر مصدر للسجاد في العالم، 1.8 مليار دولار، فيما حققت الصين، الدولة الثالثة في تصدير السجاد، 346.3 مليون دولار.

أما عن قيمة صادرات تركيا من السجاد،الذي تصدره لجميع أنحاء العالم، فقد بلغت في الربع الثالث من عام 2019، مليار و801 مليون دولار.

وبلغت صادرات تركيا من السجاد إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد أكبر سوق للسجاد التركي، 453 مليون دولار.

تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 277.9 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 88.8 مليون دولار، والعراق بقيمة 82.8 مليون دولار، والمملكة المتحدة بقيمة 81.9 مليون دولار.