الفتح: الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة والانتخابات المبكرة بعد 6 اشهر

بغداد – الصباح الجديد:

اكد النائب عن تحالف الفتح عباس شعيل، أمس الاثنين، ان الكرة ستكون في ملعب الشعب لاختيار الرئاسات المقبلة وفق قانون الانتخابات ومفوضيتها الجديد، مبينا ان الحكومة التي سيصوت عليها في الأيام المقبلة ستكون مؤقتة وستجرى بعدها انتخابات مبكرة لاختيار الحكومة الجديدة.

وقال شعيل في تصريح صحفي ان “الحكومة الجديدة ستكون انتقالية ولن تستمر لمدة 4 سنوات، حيث ان العراق ذاهب لانتخابات مبكرة قد تجرى بعد ستة اشهر من تشكيل الحكومة المؤقتة”.

وأضاف ان “ العراق سيشهد ولادة برلمان جديد، حيث سيتحمل الشعب مسؤولية اختيار مجلس النواب الجديد وفق قانون الانتخابات والمفوضية الجديد، وبالتالي فأن الكرة ستكون في ملعب الشعب لاختيار شخصيات تدير البلد في المرحلة المقبلة”.

وأوضح ان “الشخصيات الجديدة التي ستدير البلد ستكون بعيدة عن الأحزاب وقريبة من الشارع العراقي، من اجل تلبية متطلباته وتحقيق طموحاته”.