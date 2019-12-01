  • الإثنين , 2 ديسمبر 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاترينا جونز بعيدة عن السينما بسبب تقدمها بالسن

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الصباح الجديد – وكالات:
لم يعد مفاجأة وهي في هذه المرحلة من العمر، فان رؤية كاترينا جونز (50) عاما مرفوضة نظرا لعمرها، ولكن قد تشعر بالصدمة لمعرفة انها حرمت من دورها عندما كانت ماتزال في التاسعة عشر من عمرها، كانت مراهقة وارادت اختبار دور غرامي ، تقول” المخرج اخبرني حينها انني كبيرة جدا في السن وجميلة جدا للدور” فيما بعد منحها المخرج نفسه الفرصة للعمل في ادوار اخرى حيث كانت قادرة على اثبات موهبتها وانتصرت في الافلام التي صورت شخصيات بارزة جعلتها مشهورة.
هذا الامر انسحب على نجمات اخريات بعيدات اليوم عن الشاشة بسبب التقدم في العمر مثل آن هاثاواي واوليفيا وايلد وايما واتسون واليزابيث بانكس وغيرهن.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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