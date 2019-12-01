النزاهة: صـدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق

بغداد – الصباح الجديد

أفصحت هياة النزاهة، الاحد، عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل أصدرت أمراً باستقدام رئيس جامعة بابل السابق، في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس”.

وأضافت الدائرة إن “أمر الاستقدام في القضيّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ”.

يُشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت في الحادي والعشرين من الشهر الجاري عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.