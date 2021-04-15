شركتنا مستعدة كناقل وطني معتمد لدعم ميناء الفاو الكبير

مدير عام الشركة العامة للنقل الري للصباح الجديد :

البصرة ـ سعدي السند:

أكدّ مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني استعداد الشركة كناقل وطني معتمد لدعم ميناء الفاو الكبير.

وقال الشحماني لقد أكدنا هذا الأستعداد في أثناء استقبال وزير النقل للوفد الحكومي الرفيع المستوى الذي ضم رئيس الوزراء لميناء الفاو الكبير بمعيّة محافظ البصرة وعدد من مدراء التشكيلات ومدير قسم الشركة في البصرة استعداد الشركة كناقل وطني معتمد لدعم ميناء الفاو الكبير ، هذا الصرح العمراني الذي يعد من اكبر الموانيء المطلة على الخليج العربي حيث تصل طاقته الانتاجية الى (٩٩) مليون طن حسب التصاميم التي وضعتها شركة تكيتال الاستثمارية الايطالية.

وبين المدير العام ان هذا المشروع يعد الشريان الحيوي وبوابة الحياة الاقتصادية للبلاد ، إذ إنه سيكون حلقة وصل بين منطقة الشرق الاوسط واوروبا عبر العراق وتركيا وسوريا عن طريق القنوات الجافة ، وينبغى ان تأخذ جميع تشكيلات الوزارة دورها الريادي في دعم هذا المنجز التأريخي ، وسيكون للنقل البري دور مهم وفعال في تعزيز قدرات وزارة النقل لإنجاز المشاريع المهمة والكبيرة ومنها ميناء الفاو الكبير.

أسطول النقل البري يباشر بمناقلة(7500) طنا من الحنطة المحلية

وبيّن مدير عام الشركة : في ضوء توجيهات وزير النقل بتسخير الجهد البري لوزارة النقل في دعم القطاعات الخدمية ودعم المنتج الوطني واغراق السوق المحلية بالمواد الغذائية الاساسية…

إنطلق عدد من شاحنات الاسطول لنقل (7500) طنا من الحنطة المحلية اضطلعت بها فروع الشركة (التاجي ، النهروان، جسر ديالى) من مدينة سامراء الى مدينة كربلاء المقدسة ضمن بنود العقد المبرم مع وزارة التجارة.

وان أسطول النقل البري يعمل الأن بكامل طاقته من أجل ايصال السلع والمواد الغذائية الاساسية ضمن العقود المختلفة مع وزارات الدولة الخدميه (الكهرباء،التجارة ، الزراعة،الصناعة ) والمناقلات التجارية المختلفة..

وقد أعرب سائقو الشركة عن إستعدادهم لمواصلة العمل في الظروف الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز لخدمة المواطنين والايفاء بالتزامات الشركة مع بقية القطاعات.

وقد قمنا ومعنا الاخوة معاون المدير العام ومدير التشغيل وعدد من مدراء الفروع بالأشراف ميدانيآ من مدينة سامراء على عملية التحميل لضمان انسيابية حركة الشاحنات العاملة ضمن المحور.

نقل أكثر من ألف طنا من مادة الأسمدة والرز المحلي

وباشر رتل من أسطول الشركة العامة للنقل البري بنقل مادة الأسمدة من معمل خور الزبير في البصرة بحمولة أكثر من (700) طن وبواقع (20 ) نقلة بإتجاه المحافظات الوسطى والشمالية على وفق العقد المبرم مع وزارة الزراعة .

فيما قام رتل أخر مكون من (10) شاحنات بنقل مادة الرز المحلي من سايلو (أبو صخير) في محافظة النجف الأشرف بحمولة بلغت أكثر من (360) طناً بإتجاه محافظة ذي قار لصالح الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة …

ويأتي ذلك على وفق توجيهات وزير النقل والمتابعات الميدانية لمفاصل العمل وآلية تحميل الشاحنات في معمل خور الزبير وميناء أم قصر واللقاءات مع المسؤولين لتذليل العقبات التي تعترض سبيل عمل أسطول الشركة وسرعة تحميل الشاحنات وتأمين إستمرارية العمل مع الجهات المتعاقدة مع الشركة …

وأكد الشحماني على ضرورة العمل الجماعي وتعزيز مسيرة عمل الشركة في مجال النقل البري وتقديم خدماتها بما ينسجم وطموح الإدارة العليا في تنويع منافذ التعاقد وزيادة قدرة الأسطول في شحن البضائع والحمولات.

أسطول الشركة باشر بنقل مادة الرز المحلي

واشار الشحماني الى ان أسطول النقل البري… يواصل نقل الرز المحلي ( العنبر ) ، معلنا انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من لَدن وزير النقل استأنف أسطول الشركة بنقل كميات مفتوحة من مادة الرز المحلي بعد ترأسنا لغرفة عمليات في مقر فرع الكوفة بعضوية (مدير قسم التشغيل ومدراء فروع الكوفة والنهروان وجسر ديالى) للإشراف على عمليات النقل والتنسيق والعمل المشترك مع ممثل وزارة التجارة من جهة و مدراء السايلوات من جهة اخرى.

وأوضح إن عمليات النقل التي نفذها الاسطول تمحورت من سايلوات النجف/الكوفة /الديوانية الى مخازن بغداد.. ديالى… الرمادي.. صلاح الدين

وبيَنّ ان عمليات النقل مستمرة ليلاً نهاراً لأجل توفير هذه المادة ضمن مفردات البطاقة التموينية لسلة رمضان الغذائية ، فيما أشاد مدير عام الشركة بالجهود الجبارة التي يبذلها السائقين بمتابعة ومساندة الاقسام ذات العلاقة لتوفير هذه المادة الحيوية الى جميع مخازن وزارة التجارة المنتشرة شمالاً وجنوباً في عراقنا العزيز.