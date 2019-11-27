هاتريك مبخوت يمنح الإمارات فوزاً سهلاً على اليمن

الهيدوس يؤكد ان قطر تلقت درسا قاسيا

الدوحة ـ وكالات:

حقق المنتخب الإماراتي، فوزًا سهلًا على نظيره اليمني بثلاثية من دون رد، مساء أول أمس، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس الخليج، المقامة حاليًا في قطر.. واعتلى المنتخب الإماراتي قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره العراقي الذي حل ثانياً بفوزه على المنتخب القطري 2-1.

وسجل أهداف المنتخب الإماراتي، لاعبه علي مبخوت «هاتريك» في الدقائق 21 و38 و55، ليشعل مبكراً الصراع على جائزة هداف البطولة.

من جانبه، اعتبر يوسف جابر قائد المنتخب الإماراتي أن فريقه حقق الهدف المطلوب خلال مواجهة اليمن في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى من منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24).

وحققت الإمارات الفوز بثلاثية نظيفة على اليمن أول أمس في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الفريق العراقي الذي فاز على قطر بهدفين مقابل هدف واحد .

وقال يوسف جابر بعد المباراة «سعداء للغاية بهذا الانتصار في بداية المشوار وبغض النظر عن الأداء والمستوى الفني لكن المهم هو تحقيق الفوز».

وطالب قائد الفريق الإماراتي زملاءه اللاعبين بغلق صفحة مباراة اليمن والتفكير في المواجهة المقبلة أمام العراق في الجولة الثانية لحسم بطاقة التأهل الى الدور التالي في كأس الخليج.

وعن الصعوبات التي واجهها الفريق الإماراتي في بعض أوقات مباراة اليمن، قال يوسف جابر «كل مباراة ولها ظروفها ويجب أن نركز دائما، ونتعامل مع مجريات كل لقاء على حدة، ونثق في أن لدينا الأفضل لنقدمه».

وعن حظوظ الفريق في المنافسة أوضح أن «المنافسة في هذه النسخة من بطولة الخليج صعبة للغاية، ونحن ندرك قوة المباريات التي سنخوضها، لكننا نحترم كل الفرق وسنتعامل مع البطولة بكل قوة ونتمنى أن يحالفنا التوفيق، والقادم أفضل للفريق إن شاء الله».

إلى ذلك، أبدى حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، أسفه لخسارة العنابي أمام العراق (2/1)، أول أمس، في افتتاح خليجي 24.وقال الهيدوس، خلال تصريحات تلفزيونية: «بدأنا اللقاء بشكل جيد، وأهدرنا العديد من الفرص، وكان من الطبيعي أن تعاقبنا الكرة ونستقبل هدفين، ونخسر المباراة».

وأضاف: «هذا هو قانون كرة القدم، عندما تضيع الأهداف تستقبلها، وبالتالي تخسر المباريات.. علينا ألا نقف كثيرا أمام الهزيمة، وأن نفكر في تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين، من أجل البقاء في المنافسة».وواصل: «العنابي لم يكن محظوظا في التسجيل، لكن المشوار ما زال طويلا، والمنتخب قادر على التعويض في مباراتي اليمن والإمارات».واختتم قائلا: «ما تعرضنا له بمنزلة درس، في بقية مشوار البطولة».

في حين، وصف عبد العزيز حاتم لاعب المنتخب القطري خسارة فريقه، بالقاسية.وقال عبد العزيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: «الخسارة قاسية للغاية وبمنزلة درس قاس لنا جميعًا كلاعبين، علينا أن نتفادى آثار هذه الهزيمة والتركيز فيما هو قادم».

وأشار نجم قطر إلى أن فريقه أضاع العديد من الفرص السهلة أمام المرمى العراقي، وبالتالي كان عقاب الكرة، لمن يهدر الفرص.وشدد عبد العزيز على ضرورة إغلاق ملف مباراة اليوم من أجل التركيز في المرحلة المقبلة والفوز بالمباراتين المتبقيتين للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ورفض عبد العزيز التعليق على قرار المدرب بعدم الدفع به منذ بداية اللقاء، مؤكداً أنه تحت أمر مدربه الأدرى بمصلحة الفريق، وهو المسؤول الأول والأخير عن اختيارات اللاعبين.