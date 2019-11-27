شباب المثنى بطلاً لكاس وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية

قسم الاعلام والاتصال الحكومي

احرز فريق المثنى لقب بطولة كاس وزير الشباب والرياضة للفرق الشعبية لفئة الشباب بكرة القدم في نسختها الخامسة بعد تغلبه، السبت، على فريق الرصافة في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة (8-7) بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل (1-1)، في البطولة التي نظمتها دائرة التربية البدنية والرياضة ـ قسم الانشطة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة وجرت منافساتها في مدينة البصرة الرياضية بحضور عدد من مسؤولي الاتحادات والاندية الرياضية ورياضيين في محافظة البصرة.

واكد معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة علي وجر، ان الوزارة تدعم بطولات الفرق الشعبية لانها تعد الرافد الاول للكرة العراقية لما تمتلكه من مواهب وطاقات افرزتها مباريات البطولة، موضحا هناك تعاون مثمر بين الوزارة والمسؤولين في البصرة تكلل في التنظيم العالي للبطولة، وقدم شكره الى المسؤولين في محافظة البصرة لما قدموه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

فيما بين رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور نجم عبد مطشر ان الوزارة نجحت في لم شمل مجموعة من شباب المحافظات العراقية على ارض مدينة البصرة الفيحاء، وتسعى الوزارة من خلال هكذا بطولات الى التعاون والتاخي والتلاحم في هذا الظروف الاستثنائية التي يمر فيها بلدنا العزيز، مؤكد ان البطولة افرزت خامات شبابية مميزة جدا في جميع المراكز، والتي تحتاج الى صقل مهاراتهم.

وفي ختام المنافسات قدم درع البطولة للفريق الفائز والجائزة المالية وقدرها ستة ملايين دينار ثم قلد الفريق الثاني (الوصيف) الميداليات ونال جائزة مالية قدرها اربعة ملايين دينار، وجائز هداف البطولة من نصيب احمد حسن من فريق المثنى، وافضل لاعب حيدر صدام من محافظة البصرة، وافضل حارس كانت من نصيب اللاعب حارث حسين من فريق الرصافة، وجائز الفريق المثالي كانت لفريق ميسان فضلا عن توزيع الجوائز على لطاقم التحكيمي.