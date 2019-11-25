الاسود والعنابي يقصان شريط افتتاح بطولة خليجي ٢٤

اليوم.. ينطلق العرس الكروي في ملاعب قطر

الدوحة ـ إعلام اتحاد الكرة:

قال المدرب السلوفيني، كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس لمباراة العراق وقطر المقررة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم ضمن افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 24، سأعطي فرصة لجميع اللاعبين، وعليهم إثبات الجدارة،

واضاف: جيلوان حمد لاعب جيد، وخاض أكثر من تجربة في دوريات عدة، لكن في الوقت الحاضر لا يخدمنا.. ولا اخشى الاستقالة حتى إن خسرت المباريات الثلاث، لكننا سنجتهد ونعمل من اجل الفوز.وتابع: لدينا طموحات كبيرة في تحقيق نتائج ايجابية برغم صعوبة الأوضاع، وهذه ليست تبريرات.

اما اللاعب علي عدنان، فقال ان طموحنا كلاعبين الحصول على لقب خليجي ٢٤ التي تعد من اهم البطولات في المنطقة، ونعيش أوضاعًا خاصة في الوطن، ونسعى لإسعادهم من خلال النتائج المتميزة.

وعقد أمس في فندق الشيراتون المؤتمر الفني لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب القطري ضمن بطولة خليجي ٢٤ التي سيفتتحها منتخبنا في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم.

و سيرتدي منتخبنا الوطني الزي الابيض الكامل وسيرتدي حارس المرمى اللون البرتغالي ، في حين سيرتدي المنتخب القطري اللون اللعنابي وحارس المرمى يرتدي اللون الاخضر ، وقررت اللجنة المنظمة للبطولة اعتمد تقنية الفار في خليجي ٢٤ وتعد المرة الاولى في تاريخ البطولة باعتماد هذه التقنية.

وفي سياق اخر، استقبل مدير قنوات الكاس القطرية، عيسى بن عبدالله الهتمي، في مكتبه الخاص، رئيس بعثة المنتخب الوطني العراقي، علي الاسدي، وتطرق الهتمي في حديثه عن بعثة المنتخب، وأعرب عن سعادته بوفد اسود الرافدين، متمنياً لهم دوام التألق والابداع في مشوارهم بالتصفيات المزدوجة وخليجي ٢٤، وقال: سعداء بمشاركة المنتخب العراقي الذي دائما ما تكون له نكهة خاصة في هكذا محافل، سميا وانه دائما يكون ندا قويا لجميع المنتخبات من خلال تواجد افضل المواهب والطاقات الشابة.

من جانبه، اكد الاسدي: ان للقطريين مكانة كبيرة في قلوب العراقيين، وهذا منذ زمن بعيدا، والجميع يعلم حجم العلاقة الوطيدة بين البلدين، وها هم اليوم ذللوا جميع الصعاب هنا في قطر، ومشاركتنا في البطولة تدل على عمق الأخوة بين الأشقاء العرب جميعهم.وفي الختام، اهدى الهتمي درع قناة الكاس الى رئيس بعثة الوطني، علي الاسدي، وفي المقابل اهدى الاسدي درع اتحاد القدم الى مدير قناة الكاس، عيسى عبدالله الهتمي.

هذا ودخل منتخبنا الوطني في الوحدة التدريبية الرابعة له في ملعب الجامعة بغية التحضير الى مباراة الافتتاح مع الشقيق القطري ضمن افتتاح بطولة خليجي ٢٤ التي ستتفتح منافساتها اليوم الثلاثاء، ويحتضنها ملعب خليفة الدولي.

وقال لاعب منتخبنا الوطني، احمد ابراهيم: الجميع يعلم حجم بطولة الخليج ومدى أهميتها لدى الشارع العربي، ومنتخبنا بالرغم النقص العددي، لكننا قادرون على إسعاد الجماهير العراقية بتحقيق نتائج ايجابية في هذه البطولة، وهدفنا الوحيد زرع الابتسامة على وجه الجماهير العراقية.واضاف ابراهيم: خاض المنتخب اربع وحدات تدريبية، وجاهزون لملاقاة منتخب قطر، اعتقد هذه النسخة ستكون هي الأقوى كوّن جميع المنتخبات حضرت المنافسات بعد خوضهم تصفيات كاس العالم.

واختتمنا لقاءاتنا مع هداف المنتخب ،مهند علي (ميمي)، حيث قال: دخلت اليوم مع الفريق بتدريباته بعد ان خضت مباراة مع فريقي الدحيل، وأعطاني المدرب يوم امس راحة من اجل الاستشفاء والجاهزية لمباراة الافتتاح، وأملنا كبير في إسعاد الجماهير العراقية من خلال تقديمنا مستوى يليق بسمعة الكرة العراقية، خصوصا في بطولة خليجي ٢٤ التي شاركت بها ٨ منتخبات عربية، وبالتأكيد تعد لدى الشارع العربي كاس عالم مصغرة، وسنكون في اتم الجاهزية لملاقاة المنتخب القطري في افتتاح البطولة.