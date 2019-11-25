الأولمبية تقيم مجلس عزاء على روح الراحل زاهد نوري

بغداد ـ إعلام الأولمبية:

اقامت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية يوم امس الأول مجلس عزاء على روح الفقيد الراحل زاهد نوري عضو المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ورئيس الاتحاد المركزي للرماية، وذلك في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

حضر مراسيم مجلس العزاء رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي والنائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية فلاح حسن والامين العام للجنة الاولمبية حيدر حسين وعضو لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب ديار برواري ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة اياد بنيان علي فضلا عن عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية ورؤساء واعضاء الاتحادات الرياضية المركزية وموظفي اللجنة الاولمبية وجمع من الرياضيين ورجال الصحافة والإعلام، وكان رعد حمودي وفلاح حسن فضلا عن علي نجل الفقيد الراحل في مقدمة مستقبلي الحاضرين لمجلس العزاء.