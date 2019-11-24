السلطات التركية تحجز ممتلكات “علم دار” بطل “وادي الذئاب”

الصباح الجديد – وكالات:

نفذت السلطات التركية إجراءات حجز على ممتلكات شركة “بانا فيلم” المملوكة للممثل الشهير نجاتي شاشماز، المعروف بلقب “بولاط علمدار” في مسلسل “وادئ الذئاب” وهو ذاته منتج المسلسل، وبحسب ما أفادت به وسائل اعلام تركية فأن شركة “شكر فاكتورينج” رفعت دعوى حجز على شركة “بانا فيلم” بعدما عجزت عن تحصيل مبلغ 7 ملايين و228 ألف و195 ليرة من أربعة أشخاص من بينهم راجي شاشماز منتج مسلسلات “وادي الذئاب” و”قطاع الطرق لن يحكموا العالم”.

ويواجه الممثل الشهير تهمة الاحتيال من خلال مشاريع عقارية نفذتها شركته العقارية “سال” في منطقة “فكرتبه” بمدينة إسطنبول، وفي الثامن عشر من الشهر الجاري، نفذت الجهات المعنية إجراء الحجز بمبنى شركة “بانا” للأفلام بمنطقة أسكودار والقضية ذاتها مدان فيها 13 آخرين وبلغ عدد من قدموا شكاوي بحقهم 131 شخصًا، وعندما عجزت شركة شكر فاكتورينج عن تحصيل المبلغ تقدمت بدعوى حجز لتصدر الدائرة الخامسة والعشرون لإدارة الحجز في إسطنبول قرارا بالحجز على ممتلكات 13 شخصا بينهم نجاتي شاشماز وفي هذا الإطار نفذت الجهات المعنية إجراء الحجز على شركة بانا فيلم التابعة ل‍نجاتي شاشماز بمنطقة أسكودار وتتوالى أخبار عن أزمات اقتصادية تضرب الشركات والمصانع الكبرى في تركيا واحدة تلو الأخرى، متأثرة بضعف الليرة أمام العملات الأجنبية