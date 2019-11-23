حصول الشركة على السند العقاري في المقاطعة (62 ) 3/1 لتوزيعها على المستحقين

المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق للصباح الجديد :

البصرة – سعدي السند:

أعلن الدكتور المهندس صفاء عبد الحسين المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق حصول الشركة على السند العقاري للأراضي المملوكة للموانئ في المقاطعة (62 ) 3/1 والتي تقع بين شط البصرة والمدينة الرياضية والمجاورة إلى مدينة الأمل السكنيـة.

وقال المدير العام في تصريح صحفي من الموقع الفعلي للأراضي المخصصة للموظفين انه تنفيذاً للتوجيهات الفعلية والمستمرة لوزير النقل المهندس عبد الله لعيبي باهض بخصوص توفير السكن الملائم للموظفين نعلن حصول الشركة على السند العقاري للأراضي المملوكة للموانئ في المقاطعة (62 ) 3/1 والتي تقع بين شط البصرة والمدينة الرياضية والمجاورة إلى مدينة الأمل السكنية.

وبين المدير العام أن مساحة الأراضي التي خصصت للشركة تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمنتسبي الموانئ المستحقين لقطع الأراضي السكنية ، مؤكداً أن معدل مساحة الافراز 300م٢ للقطعة الواحدة والمستفيد الواحد .

وأكد المدير العام ان هناك ( 500 ) دونم من الاراضي تقع في قضاء شط العرب سوف يتم بناؤها كمجمع سكني أفقي مستقبلي وسيضم ( 2000 ) وحدة سكنية. وبهذه المناسبة أطلق موظفو الشركة مناشدة عاجلة لمحافظ البصرة المهندس أسعد العيداني بشمول هذه المقاطعة بخدمات البنى التحتية لتعجيل عملية البناء والسكن.

شهادات عليا لعدد من موظفي الموانئ

من جانب آخر احتفلت شركة موانئ العراق بتخرج عدد من ابنائها وحصولهم على شهادة ( الماجستير ) في ادارة الموانئ ولوجستيات النقل البحري العالمي والسلامة والبيئة البحرية وعمليات التسفين والموانى من الجامعة البحرية العالمية في السويد والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري في جمهورية مصر العربية.

المدير العام قال في كلمة له خلال حفل استقبالهم في ضوء توجيهات وزير النقل بأهمية تطوير القدرات العلمية والإمكانيات البشرية للشركة احتفلنا اليم بتكريم هذه النخبة من موظفينا بعد حصولهم على شهادات عليا في التخصصات المينائية ، ونقلنا للمحتفى بهم تهاني وتبريكات وزير النقل الذي يؤكد دائما على تحمّل الكفاءات العلمية عملية النهوض بالعمل على وفق اختصاصاتهم الأكاديمية وتعمل الموانئ على تطوير ملاكاتها وتسليحها بالعلـم والمعرفـة علـى وفق المعطيات العالمية الجديـدة وهـذا سيجعـل موانـئ العـراق فـي مقدمـة موانـئ المنطقـة.

وبين المدير العام ان موانئ العراق تقدم تسهيلات كبيرة لموظفيها الراغبين في الحصول على شهادات أعلى في أثناء الخدمة شرط ان تكون الدراسة من ضمن الاختصاصات التي تحتاجها الشركة .