الصناعة تقيم دورات عن بناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة والملوثات وطرق معالجتها

شاركت فـي الأجتماع التحضيري للجنة العراقية اليابانية المشتركة

بغداد – الصباح الجديد:

اقامت هيئة البحث والتطوير الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ومن خلال مركز بحوث الطاقة المتجددة والبيئة التابع لها دورة حول الخطوات الأصولية لبناء وحدات سكنية والترشيد بالطاقة وحسابات العزل الحراري في الابنية (البناء المستدام).

وقال مصدر مخول في الهيئة ان الدورة تضمنت شرح كيفية التخطيط وتقسيم الفضاءات ورسم الخرائط على الوجه الأمثل وأعداد جداول الكميات المسعرة والخطوات الأصولية لتنفيذ فقرات البناء بالتسلسل وكذلك أمكانية التداخل بين بعض الفقرات .

واضاف المصدر أن الدورة تطرقت الى شرح المعادلات المتخصصة لحساب الكميات لكل فقرات البناء اضافة الى حسابات العزل الحراري وأهميته في ترشيد الطاقة ، مشيرا الى ان المركز اقام ايضا دورة للتوعية حول الملوثات الصناعية وطرق معالجتها تناولت كيفية الأختيار الأمثل لمواقع المشاريع قبل انشائها وتتمثل بتوفير المستلزمات البيئية لانتشار المصانع وبالذات البُنى التحتية ومدى تأثيرها على الاحياء السكنية القريبة وبيان مدى امكانية استعمال انواع النفايات المطروحة من هذه المصانع ودراسة خطة تشمل اعادة تدويرها حفاظا على البيئة من جهة والاستفادة منها من جهة اخرى.

في شأن اخر لفت المصدر الى ان المركز العرقي للتأكل التابع للهيئة عقد اجتماع المجلس العلمي السابع لبحث عدد من المواضيع المهمة منها التأكيد على استمرار العمل على اجراء الزيارات الموقعية للشركات والوزارات والمؤسسات الحكومية لعرض الامكانيات والخدمات التي من الممكن ان يقدمها المركز ومنها زيارة شركات وزارة الصناعة والمعادن (التعدينية ،الفولاذية ، ادوية سامراء ) اضافة الى وزارة الاعمار والاسكان وتنظيم زيارة الى جامعة بغداد كلية العلوم مختبر الكيمياء الفيزياوية للدراسات العليا ، مبينا بأن المجلس ناقش ايضا الاعدادات الخاصة بالدورة التي ستقام من قبل المركز في الشركة العامة للموانئ العراقية حول موضوع التأكل وتقييم الانودات وبمشاركة استشاري المركز اضافة الى تكليف اللجان المختصة بأعداد موصفات الاجهزة المطلوب توفيرها والتي تلائم توجهات واختصاصات المركز.

من جانب اخر شـارك مديـر عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة والمعادن المهندس ناصر أدريس المدني في الأجتماع التحضيري للجنة العراقية اليابانية المشتركة بصفته ممثل الوزارة في اللجنة وبناء على دعوة من وزارة الخارجية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق واليابان بمشاركة وحضور ممثلي وزارات النفط والتخطيط والمالية والكهرباء والزراعة والاعمار والاسكان والموارد المائية والتعليم العالي وهيئة الاستثمار ووزارة التجارة .

وجـرى خلال الأجتماع عرض المقترحات والمواضيع التي تخص وزارة الصناعة والمعادن من بينها الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات الصناعية وبالاخص صناعات البتروكيمياويات والاسمدة والسيارات والاجهزة الالكترونية والغذائية والدوائية والكهربائية والانشائية وفي مجال التدريب .

يذكر ان اللجنة العراقية اليابانية المشتركة يرأسها وزير الخارجية وان مستشار وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التنمية المهندس عباس نصر الله محان نائب رئيس اللجنة ، وانه من المقرر ان يجري وزير الخارجية مع وفد من وزارات الدولة زيارة الى العاصمة اليابانيـة طوكيو للفترة من 4-8 كانون الاول المقبل للمشاركة في الاجتماع التحضيري للجنة العراقية اليابانية المشتركة ومنتدى الأعمال العراقي الياباني.

من جانبها أنجزت الشركة العامة للانظمة الالكترونية احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عقود تراخيص أنظمة جديدة لصالح دوائر القطاع العام خلال شهر تشرين الاول الماضي.

وقال مدير عام الشركة احمد عبدالله الكعبي ان الشركة جددت عقود تراخيص أنظمة لعدد من وزارات ودوائر الدولة وعدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن ، مضيفا بان مديرية البرمجيات في الشركة قامت بتصنيع عدد من الهويات وباجات دخول السيارات وباجات العقود وطباعة شتى انواع الهويات حيث تمتلك هذه المديرية اجهزة وفريق عمل متخصص في تصميم وطباعة أنواع عديدة من الهويات والباجات وبشتى المواصفات المطلوبة.

واشار المدير العام الى ان قسم التسويق في الشركة جهز عددا من شركات وزارة الصناعة بمواد اجهزة الاتصالات وملحقاتها مع التنصيب والتشغيل والتدريب الموقعي ، لافتا الى تجهيز سبورات الكترونية لكل من مديرية تربية واسط والمديرية العامة للمناهج وتجهيز وتنصيب نظام الارشفة الالكتروني لصالح المديرية العامة لتربية ديالى من قبل قسم الاتصالات والذي يعد من الاقسام المهمة لامتلاكه ملاكا فنيا متخصصا في مجال الاتصالات والتي يؤدي مهام تجهيز وتنصيب وتشغيل منظومات الانترنت وشبكات الانترنت وكذلك انظمة الانذار المبكر واجهزة كشف المتفجرات ومنظومة تتبع المركبات بالاقمار الصناعية ( GPS ) وغيرها من المهام.