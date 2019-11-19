كيا تطلق “بيجاس 2020”: شبابية واقتصادية

بغداد – الصباح الجديد :

اطلقت شركة كيا للسيارات، فئة جديدة باسم “كيا بيجاس 2020” الجديدة كليا، بمواصفات شبابية اقتصادية ومزودة بتقنيات عالية في الإضاءة والأمان.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها “اطلقت في سبتمبر 2019، سيارة كيا بيجاس 2020 الجديدة، وهي من الفئة المتوسطة وتنافس سيارات كثيرة في هذه الفئة”.

وتابعت ان “السيارة تعد واحدة من مركبات سيدان ذات الأبواب الأربعة بحجم صغير”، مبينة ان “هذه الفئة تمتاز برخص ثمنها، اضافة الى كونها اقتصادية وعملية”.

وفيما يخص مواصفاتها بينت ان “تصميمها بسيط مع ملاممح شبابية وخطوط انسيابية، ويشترك تصميمها مع ملاح الجيل الحالي من سيارات كيا”.

ولفتت الى ان “السيارة تتمتع بمصابيح أنيقة تعمل بتقنية LED، ومزودة بعدسات داخلية لضمان رؤية واضحة اثناء القيادة، بالاضافة الى شبكة أنف النمر، التي طرحت في الجيل الحالي من كيا، حيث تأتي بتصميم مغزول باللون الاسود ومحاطة بالكروم في الاطراف”. وأشارت إلى ان “النسخة القياسية من السيارة تأتي بمحرك 1.5 لتر وقوة 95 حصان 132 نيوتن متر في عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 4 شركات، وخاصية الدفع الأمامي”، موضحة ان “أهم ما يميزها انها اقتصادية في استهلاك الوقود، إذ تقطع 17.8 كم لكل لتر واحد من الوقود”.

وبشأن نظام الامان، اوضحت ان “السيارة مزودة بالعديد من أنظمة الامان،

اهمها وسائد هوائية عدد 2 للسائق والراكب ونظام مكابح مانع للانزلاق ABS، مع خاصة منع تشغيل المحرك في حال عدم توفر المفتاح الاصلي، لحمايتها من السرقة”.