إضراب شبه كامل في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق

أئمة المساجد شاركوا بالدعوة اليه

عبر مكبرات الصوت ليلا

بغداد – الصباح الجديد:

بدأ أهالي العاصمة العراقية بغداد ومحافظات عدة في وسط وجنوب البلاد، امس الأحد، إضرابا شبه عام تلبية لنداءات أطلقها المتظاهرون في ساحة التحرير واستجابة لدعوات بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يمثل تطورا جديدا بمسار احتجاجات شعبية متواصلة منذ أكثر من شهر ونصف للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وحل البرلمان.

ففي بغداد أضربت غالبية المؤسسات الحكومية (باستثناء المستشفيات والمؤسسات الصحية)، والجامعات والمدارس عن الدوام، فيما اختار الكثير من الطلبة المشاركة في ساحات التظاهر والاعتصام منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكر أحد المشاركين في التظاهرات بساحة التحرير(رفض الكشف عن اسمه)، أن “ساحة التحرير شهدت اليوم مشاركة الآلاف من الطلاب من مختلف مدارس وجامعات بغداد وهم يرتدون القمصان البيضاء”، مؤكدا أن “هذه المشاركة زادت من عزيمة المتظاهرين ونتمنى أن تستمر هذه المشاركة يوميا”.



يأتي إضراب طلاب جامعات ومدراس وسط وجنوب العراق، اليوم، على الرغم من رغم بيانات نشرتها وزارتي التعليم العالي والتربية أمس، تؤكد على أن الأحد، هو يوم دوام رسمي، وتدعو الطالب إلى “الانتظام في الدوام”.

كما قطع بعض المحتجين شوارع رئيسية في بغداد بإشعال النار في إطارات سيارات.

ومما زاد من حجم المشاركة في الإضراب دعوات للإضراب أطلقها أئمة مساجد في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية عبر مكبرات الصوت، في وقت متأخر من ليل أمس.

وفي محافظات أخرى بوسط وجنوب البلاد، لم يختلف المشهد عن الوضع في بغداد، إذ دخلت غالبية المؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس في إضراب شبه عام تضامنا مع المتظاهرين، مع قطع للطرق الرئيسية من قبل محتجين في هذه المحافظات.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.