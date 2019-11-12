دي نيرو لترامب: لا تصلح إلا للعمل في العقارات

الصباح الجديد – وكالات:

واصل الممثل والمنتج الأميركي الشهير، روبرت دي نيرو، انتقاداته اللاذعة للرئيس دونالد ترامب، قائلا إنه يستغرب لأمر من يؤيدون سياساته.

وقال النجم الأميركي، خلال مقابلة صحفية، إن ترامب ليس مناسبا حتى ليكون فردا جيدا من أفراد عصابة، لأنه لا يتشبث بكلامه في أي موضوع.

وأضاف أنه لا يعرف بالضبط ما الذي يجعل الناس يؤيدون ترامب، “حتى في عالم العصابات، لا أعتقد أنه يستطيع أن يصمد طويلا”.

وأوضح دي نيرو، أن ترامب يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار، وسبب هذا الصمود بسيط بحسب قوله “لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق. وفي العالم الحقيقي، لن يصمد طويلا، هذا إحساسي”.

ولم يكتف النجم الأميركي بهذا القدر، فوصف ترامب بـ”الرئيس المزيف”، مؤكدا ضرورة إخضاعه للمحاسبة من خلال تحقيق العزل الذي أطلقته الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي.

وأورد دي نيرو، أنه في حال لم يجرِ المضي قدما في تحقيق العزل، “فإننا سنكون قد تركناه من دون عقاب.. لقد ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك، لا بد من محاسبته”، على وفق ما نقلت “فوكس نيوز”.

وحاول دي نيرو أن يجد تفسيرا لانتقادات ترامب تجاه الإعلام، فقال إن “الرئيس الأميركي يصف الأخبار بالكاذبة، لأنه يعلم جيدا أنه شخص مزيف”.