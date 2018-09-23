غوغل تطلق ميزة لركن السيارات

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت تقارير عن احتواء تطبيق “خرائط غوغل” على ميزة، ستسهم بالتشجيع على الخروج من المنزل لمرات أكثر عن السابق.

ولأن العثور على مكان لركن السيارة أصبح أمرا بالغ الحيوية بالنسبة لأي مكان خارج المنزل، وسط الازدحام والزيادة السكانية، فقد أصبحت “خرائط غوغل” تقوم بهذه المهمة حاليا، بتوفير أماكن مقترحة تلقائيا لأماكن ركن السيارة، قبل بلوغ نقطة الوصول، وفقا لموقع “بي جي آر”.

وتعمل ميزة “ركن السيارات” بشكل تلقائي خلال الرحلة، وليس في الإمكان وقف تنشيطها عبر التطبيق، وإذا فاتك مكان مقترح لركن السيارة، فستضطر لانتظار ظهور مقترح آخر خاص بركن السيارة.

ومن أجل استعمال الميزة الجديدة على “خرائط غوغل”، فليس عليك سوى الحصول على أحدث تحديث للتطبيق، لأنه متوافر منذ مدة وفي انتظار استكشافه من جانب المستخدمين.