  • الأحد , 23 سبتمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

إيمان العاصي تدخل مع “ملايكة إبليس” لرمضان المقبل

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الصباح الجديد – وكالات:
تعاقدت الفنانة إيمان العاصي إلى مسلسل “ملايكة إبليس” من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى، والذي من المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل 2019 والعمل يجمع عددا من الأبطال، ولا يعتمد على نجم واحد، وجرى التعاقد مؤخرا مع الفنانة غادة عادل وتجري الشركة المنتجة حاليا في مفاوضات مع أكثر من نجم.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي مسلسل “قانون عمر” الذي جرى طرحه في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من حمادة هلال، وفاطمة ناصر، ومحسن منصور، وحجاج عبد العظيم، وفتوح أحمد، وإيهاب فهمي، ومصطفى أبو سريع، ومحمد أبو الوفا، وليلى حسين، وآخرين، تأليف فداء شندويلي، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين صباح إخوان، وشاركت أيضا في مسلسل “ابو عمر المصري” مع الفنان أحمد عز وفتحي عبد الوهاب، ومحمد جمعـة، ومـن اخـراج احمـد خالـد موسـى.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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