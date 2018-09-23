  • الأحد , 23 سبتمبر 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • آخر الأخبار
  • مكتب محافظ البصرة ينفي تعرض العيداني لمحاولة اغتيال

مكتب محافظ البصرة ينفي تعرض العيداني لمحاولة اغتيال

آخر الأخبار
0 تعليق
115 views

بغداد – الصباح الجديد
نفى المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة صحة الانباء التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض المحافظ أسعد العيداني الى محاولة اغتيال.
وذكر بيان لمكتب المحافظ ان “ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض المحافظ اسعد العيداني الى محاولة اغتيال هي مجرد اشاعات ومنشورات لا اساس لها من الدقة والصحة والهدف من ورائها زعزعة الوضع الامني في المدينة”.
وأكد البيان “على ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات والتأكد من مصادرها الرئيسة قبل نشرها في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي”

كلمات دالة: , ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد