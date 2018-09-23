مكتب محافظ البصرة ينفي تعرض العيداني لمحاولة اغتيال

بغداد – الصباح الجديد

نفى المكتب الاعلامي الخاص لمحافظ البصرة صحة الانباء التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض المحافظ أسعد العيداني الى محاولة اغتيال.

وذكر بيان لمكتب المحافظ ان “ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرض المحافظ اسعد العيداني الى محاولة اغتيال هي مجرد اشاعات ومنشورات لا اساس لها من الدقة والصحة والهدف من ورائها زعزعة الوضع الامني في المدينة”.

وأكد البيان “على ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات والتأكد من مصادرها الرئيسة قبل نشرها في وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي”