مصر تستهدف نمواً 6.4 % في السنتين المقبلتين

القاهرة ـ رويترز:

قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس الاثنين، إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2020-2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2 بالمئة. ويلقى نمو الاقتصاد المصري دعما من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز مكتشفة حديثا. وفي تموز الماضي، قال رئيس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6 بالمئة في السنة المالية 2018-2019. وتستهدف مصر نموا بأكثر من ستة بالمئة في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2 بالمئة من 8.4 بالمئة في 2018-2019. تبدأ السنة المالية لمصر في أول تموز وتنتهي في 30 حزيران.